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Стало известно, о чём Зеленский говорил с вице-адмиралом США на корабле-агрессоре
04 июля 2021, 18:05 • 265 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одесскую область посетил американский эсминец Ross, принимающий участие в учениях Sea Breeze в Чёрном море.
Как сообщает официальный сайт президента Украины, на борту американского эсминца Зеленский поговорил с командующим Шестым флотом ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком. Он заявил, что проходящие в Чёрном море учения стали доказательством поддержки Украины со стороны США. По словам Зеленского, эти военные манёвры очень важны для его страны.
Учения Sea Breeze в Чёрном море проходят с 28 июня. В них принимают участие корабли из 21 страны, включая Украину, Великобританию, Францию, Грузию и Польшу. Москва призывала страны НАТО отказаться от проведения учений в Чёрном море и заявила, что они носят агрессивный характер.
Ранее в Чёрном море произошёл инцидент с участием британского эсминца Defender, нарушившего территориальные границы России. В ответ русские войска открыли предупредительный огонь, что заставило корабль покинуть воды страны. По мнению Лондона, эсминец не нарушал границ России.
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