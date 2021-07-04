Стало известно, о чём Зеленский говорил с вице-адмиралом США на корабле-агрессоре

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одесскую область посетил американский эсминец Ross, принимающий участие в учениях Sea Breeze в Чёрном море.

Как сообщает официальный сайт президента Украины, на борту американского эсминца Зеленский поговорил с командующим Шестым флотом ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком. Он заявил, что проходящие в Чёрном море учения стали доказательством поддержки Украины со стороны США. По словам Зеленского, эти военные манёвры очень важны для его страны.

Учения Sea Breeze в Чёрном море проходят с 28 июня. В них принимают участие корабли из 21 страны, включая Украину, Великобританию, Францию, Грузию и Польшу. Москва призывала страны НАТО отказаться от проведения учений в Чёрном море и заявила, что они носят агрессивный характер.

Ранее в Чёрном море произошёл инцидент с участием британского эсминца Defender, нарушившего территориальные границы России. В ответ русские войска открыли предупредительный огонь, что заставило корабль покинуть воды страны. По мнению Лондона, эсминец не нарушал границ России.