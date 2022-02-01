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Стало известно, о чём Путин собирается поговорить с премьер-министром Венгрии 1 февраля
01 февраля 2022, 04:40 • 105 • Политика
На 1 февраля запланирована личная встреча президента России с премьер-министром Венгрии. В Кремле рассказали, о чём поговорят политики.
Владимир Путин встретится с Виктором Орбаном в рамках визита последнего в Россию. Стороны планируют обсудить вопросы сотрудничества в сферах торговли, энергетики и культуры.
Кроме этого, глава России поговорит с венгерским политиком проблему обеспечения безопасности в Европе.
Ранее "Первый русский" рассказывал, что телефонный разговор премьера Великобритании Джонсона с Путиным, запланированный на 31 января, не состоялся из-за скандальной вечеринки.
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