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Стало известно о беспрецедентном решении Назарбаева

09 января 2022, 09:15  •  590 • Политика
Пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева развеял все слухи вокруг экс-президента и экс-председателя Совбеза Казахстана. По его словам, тот "сам принял" беспрецедентное решение передать свой пост Токаеву, поскольку находится с ним "по одну сторону баррикад".
На фоне обострения ситуации с протестами в Казахстане в соцсетях и СМИ всё чаще появляются различные тревожные сообщения о первом президенте страны Нурсултане Назарбаеве, который был снят действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым с поста председателя Совета безопасности. В частности, сообщалось, что елбасы и вся его семья покинули страну.
Слухи развеял пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай. По его словам, экс-президент все эти дни находился в Нур-Султане и оказывал поддержку главе государства. Что касается ухода с поста главы Совбеза, то это решение Назарбаев принял сам, подчеркнул Укибай.
Назарбаев, отметил чиновник в своём заявлении, "хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жёсткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны". Укибай не стал отрицать, что в стране сложилась "весьма сложная" ситуация. Любые инсинуации и вбросы относительно Назарбаева он расценил как попытку дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства.
"Елбасы и глава государства всегда были по одну сторону баррикад, защищая свой народ, страну и будущее нации", - цитирует пресс-секретаря первого президента Казахстана Телеграм-канал "Спутник Казахстана". По словам Укибая, в эти трудные для всего казахского народа дни оба политика "продемонстрировали монолитность государственной власти".

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