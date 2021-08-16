Стало известно местонахождение президента Афганистана Ашрафа Гани после захвата Кабула

Сегодня лидер Афганистана Ашраф Гани вместе с женой и другими подчиненными экстренно приехал в аэропорт, чтобы покинуть страну. Ранее никто не сообщал, куда он направляется.

Ночью 16 августа стало известно о том, что президент Афганистана Ашраф Гани прилетел в Таджикистан. Он уехал из страны, чтобы не провоцировать конфликт, но при этом заявил, что несмотря ни на что, продолжит служить своему народу.

К слову, глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла заявил, что Гани улетел из страны, но не сообщал его точное местонахождение.

Сколько политик пробудет в Таджикистане, а также вернется ли он на родину, пока не сообщается. После того как в Афганистане появилась новая власть, Ашраф Гани взял паузу и сказал, что не хочет кровопролития в Кабуле и собирается решить все миром, - сообщает RT.