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Стало известно местонахождение президента Афганистана Ашрафа Гани после захвата Кабула
16 августа 2021, 04:35 • 77 • Политика
Сегодня лидер Афганистана Ашраф Гани вместе с женой и другими подчиненными экстренно приехал в аэропорт, чтобы покинуть страну. Ранее никто не сообщал, куда он направляется.
Ночью 16 августа стало известно о том, что президент Афганистана Ашраф Гани прилетел в Таджикистан. Он уехал из страны, чтобы не провоцировать конфликт, но при этом заявил, что несмотря ни на что, продолжит служить своему народу.
К слову, глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла заявил, что Гани улетел из страны, но не сообщал его точное местонахождение.
Сколько политик пробудет в Таджикистане, а также вернется ли он на родину, пока не сообщается. После того как в Афганистане появилась новая власть, Ашраф Гани взял паузу и сказал, что не хочет кровопролития в Кабуле и собирается решить все миром, - сообщает RT.
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