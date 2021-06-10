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Стало известно, кто возглавит список на выборы в Госдуму от Тувы вместо сестры Шойгу

10 июня 2021, 16:30  •  44 • Политика
Стало известно, кто возглавит список на выборах в Госдуму от Тувы после смерти Ларисы Шойгу.
Список партии на выборах в Госдуму от Тувы после скоропостижной смерти Ларисы Шойгу возглавит занявший второе место в праймериз "ЕР" Аяс Монге.
Об этом заявил в четверг, 10 июня, глава парламента республики "РИА Новости".
Как ранее сообщал Царьград, причиной смерти сестры министра обороны России Сергея Шойгу Ларисы мог стать инсульт на фоне коронавируса. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Лариса Шойгу была депутатом Госдумы VII созыва. Избиралась по партийному списку в группе №5, в которую входят Тува, Хакасия и Красноярский край. Ларисе Шойгу было 68 лет.

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