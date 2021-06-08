Стало известно, кто возглавит "группу поддержки" Байдена на встрече с Путиным

На 16 июня запланирован саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Стало известно имя человека, кто станет главным в "группе поддержки" американского лидера.

Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс сообщил, что государственный секретарь Энтони Блинкен будет сопровождать Джо Байдена на встречу с Владимиром Путиным.

"Он [Блинкен] примет участие в двусторонней встрече президента Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве", - сообщил в ходе брифинга Прайс.

Представитель Госдепа добавил, что Блинкен также будет вместе с Байденом на протяжении всего турне. Сначала они посетят Великобританию для участия в саммите "большой семёрки" (G7). Встреча с Владимиром Путиным в Женеве станет завершающим этапом пребывания на чужом континенте. Между этими мероприятиями Байден и Блинкен станут участниками саммита НАТО и саммита США – ЕС, которые запланированы на 14 и 15 июня.

Встреча президентов России и США станет первой с момента вступления Джо Байдена в должность.

Ранее Владимир Путин признался, что каких-либо "прорывов" от этого саммита не ожидает. Глава государства отметил, что у России и США совпадают некоторые интересы. По словам Путина, он будет говорить с американским лидером о разоружении, стратегической стабильности, а также о пандемии коронавируса и изменениях климата. На саммите также затронут тему вооружённых конфликтов в горячих точках. Президент России отметил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас на крайне низком уровне, поэтому при личной встрече глав государств должны быть найдены пути урегулирования двусторонних отношений.