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Стало известно, кто возглавит "группу поддержки" Байдена на встрече с Путиным

08 июня 2021, 04:55  •  74 • Политика
На 16 июня запланирован саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Стало известно имя человека, кто станет главным в "группе поддержки" американского лидера.
Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс сообщил, что государственный секретарь Энтони Блинкен будет сопровождать Джо Байдена на встречу с Владимиром Путиным.
"Он [Блинкен] примет участие в двусторонней встрече президента Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве", - сообщил в ходе брифинга Прайс.
Представитель Госдепа добавил, что Блинкен также будет вместе с Байденом на протяжении всего турне. Сначала они посетят Великобританию для участия в саммите "большой семёрки" (G7). Встреча с Владимиром Путиным в Женеве станет завершающим этапом пребывания на чужом континенте. Между этими мероприятиями Байден и Блинкен станут участниками саммита НАТО и саммита США – ЕС, которые запланированы на 14 и 15 июня.
Встреча президентов России и США станет первой с момента вступления Джо Байдена в должность.
Ранее Владимир Путин признался, что каких-либо "прорывов" от этого саммита не ожидает. Глава государства отметил, что у России и США совпадают некоторые интересы. По словам Путина, он будет говорить с американским лидером о разоружении, стратегической стабильности, а также о пандемии коронавируса и изменениях климата. На саммите также затронут тему вооружённых конфликтов в горячих точках. Президент России отметил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас на крайне низком уровне, поэтому при личной встрече глав государств должны быть найдены пути урегулирования двусторонних отношений.

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