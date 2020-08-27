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Стало известно, кто оплатил Гарри и Меган шикарный дом за 15 млн долларов

27 августа 2020, 17:20  •  17 • В мире
Оказывается, принц Гарри и его супруга ни копейки не потратили на роскошный особняк в Санта-Барбаре: дорогую покупку им полностью оплатил принц Чарльз.
Недавно британский принц Гарри переехал вместе с супругой Меган Маркл и годовалым сыном Арчи в новый дом. Считалось, что особняк в элитном районе Санта-Барбары площадью 1500 кв.м пара взяла в ипотеку, но теперь выясняется, что это не так.
У принца Гарри в США дела совсем не клеятся - из-за пандемии он так и не смог найти работу, а поскольку отказался от королевских обязанностей, то и денег от дворца не получает. Но теперь стало известно, что всё время с момента переезда за океан 35-летнего Гарри финансово поддерживал отец, принц Чарльз. Он же оплатил молодой семье новый дом.
"Экспресс газете" удалось узнать, что в особняке имеется девять спален и целых 16 санузлов. Неудивительно, что такой королевский подарок взбесил старшего сына Чарльза, принца Уильяма, которому теперь приходится выполнять королевские обязанности и за своего брата.

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