Стало известно, кому раньше принадлежал номер, который висел на лимузине Путина во время инаугурации

Самые внимательные зрители вчерашней инаугурации президента России сразу обратили внимание. От Сенатского дворца до Большого Кремлевского дворца, где проходила церемония, Владимир Путин проехал на новом лимузине. Шикарный черный автомобиль представительского класса - 6,6 метров в длину - журналисты прозвали «Кортежем». Но многих удивило, что на лимузине красовались совершенно «обычные» номера. Никаких спецсерий, как это обычно принято на машинах чиновников высокого ранга. Вместо них - В 776 УС, 77-й регион (Москва).

Владимир Путин выезжает на инаугурацию.

Почему на машине номер 1 появились такие номера, в Кремле пока не комментировали. А вот кому они принадлежали раньше, удалось выяснить из открытых баз.

История номера, ныне красующегося на лимузине президента.

Например, один из поисковых сервисов выдал информацию, что номерной знак В776УС77 ранее был закреплен за автомобилем марки Daewoo Sens. Имя владельца сообщается: некий Фома Денисович Сазонов. Якобы за авто этого мужчины номер был закреплен в 2016 году. И даже номер мобильника оказался в базе. Однако при наборе автоответчик механическим голосом сообщает, что «данный номер больше не используется».

Впрочем, некоторые посчитали, что сервис выдал фейковую информацию.

Достоверно известно, что как минимум дважды номер В776УС77 висел на «Волгах». Второй раз - на автомобиле ГАЗ-3110 1998 года выпуска. Еще несколько лет назад он принадлежал пожилому москвичу, живущему на Ленинском проспекте. Журналистам пенсионер рассказал, что его старенькая «Волга» лет пять назад окончательно вышла из строя, кузов проржавел, и мужчина сдал ее в утиль. Вместе с номером.

- Если автомобиль был сдан в утиль и уничтожен, разумеется автомобильный госномер вновь попадает в реестр, - объяснил корреспонденту «Комсомольской Правде» сотрудник главка столичной полиции. - Поэтому нет ничего удивительного, что через какое-то время этот номер мог быть зарегистрирован на другой машине.

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