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Стало известно, какая страна согласилась принять саммит Россия - НАТО

27 декабря 2021, 20:50  •  236 • Политика
Совет Россия - НАТО должен пройти 12 января 2022 года. Стало известно, какая страна согласилась принять саммит.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести саммит Россия - НАТО в середине января 2022 года. Переговоры США по гарантиям безопасности, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, тоже будут проведены в январе.
Официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам Швейцарии Валентин Кливаз заявил, что его страна готова выступить в роли страны-хозяйки для саммита Россия - НАТО. Она готова также оказать помощь в организации встреч и различных конференций.
Кливаз в комментарии РИА Новости добавил, что его ведомство не будет комментировать конкретные запросы или события. Это объясняется положениями конфиденциальности.
Россия разработала и опубликовала проекты договора с США и НАТО, касающиеся гарантий безопасности. В частности, Вашингтон и его союзники должны доказать, что Североатлантический альянс не будет продвигаться на восток, в том числе и на территорию Украины.

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