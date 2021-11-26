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Стало известно, как кортеж президента Украины Владимира Зеленского "сбивал" журналистку. Скандальный

26 ноября 2021, 19:50  •  222 • Политика
Стало известно, как кортеж президента Украины Владимира Зеленского "сбивал" журналистку. Скандальный инцидент попал на видео и тут же разлетелся по соцсетям.
Первым о происшествии сообщил украинский политик Александр Клименко. Он написал в Telegram, что кортеж Зеленского сбил журналистку телеканала "Прямой", когда уезжал после пресс-конференции.
Однако вскоре выяснилось, что виноват в этой ситуации не водитель машины, а охранник Зеленского. Как видно на видео, он толкнул журналистку, и та упала на машину, а затем - на землю. Сам кортеж в это время стоял на месте.
Отметим, что Зеленский - не первый президент, при котором охрана проявляет грубость по отношению к журналистам. Так, например, телохранители его предшественника, Петра Порошенко, в 2017 году избили сотрудников СМИ, которые пытались снять на видео ресторан, в котором ужинал глава государства. Сам Порошенко также отличился, когда на встрече с избирателями сорвал шапку с девушки, спросившей его про оппозиционного политика Шария.

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