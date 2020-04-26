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Стало известно, из-за кого Украина тонет в смертельно опасном пламени
26 апреля 2020, 21:10 • 211 • Украина
Ни для кого не секрет, что Украина уже давно живет по принципу «вини других, не признавай вину сам». Аналогичная ситуация возникла и с появлением катастрофических лесных пожаров.
В апреле, как известно, «незалежная» столкнулась с одними из самых больших пожаров за всё время её «независимости».
Причём леса горели не абы где, а в Чернобыльской зоне, что делало ситуацию ещё более опасной, ведь многие украинские города оказались на неделю объяты едким дымом и пеплом. Только в Киевской области каждый день появлялось около 100 очагов возгорания. Разумеется, своевременно потушить все не было возможности.
Но кто же в этом виноват? Власти быстро метнули стрелки на рядовых граждан — необразованных, якобы от нечего делать паливших сухую траву.
Но это самый простой вариант — выставить украинцев необразованными плебеями.
Вот только вина за сегодняшние события была заложена ещё в период нахождения у власти Яценюка и Гройсмана.
Конечно, траву жгли не они лично, но их глупые управленческие решения привели к тому, что пожары, считающиеся рядовой ситуацией, было не только нечем тушить, но и некому. Лесные возгорания были, есть и будут, поскольку на их появление не всегда влияет человеческий фактор.
Однако принятые предыдущими правительствами решения можно изменить, чтобы избежать ещё большего распространения огня. Но что же не так сделали ранее руководившие премьер-министры?
Во-первых, Яценюк и Гройсман сняли с госфинансирования лесхозы.
Соответственно, возможность своевременно тушить пожары быстро пропала, поскольку нет ни пожарных машин, ни наблюдательных вышек, ни элементарно денег на бензин для транспорта.
Во-вторых, не без их прямого участия закрылась пожарная инспекция, а значит, и контроля за готовностью лесхозов к пожарам больше не осталось.
Связали руки и экологической инспекции, которая теперь вынуждена чуть ли не месяц согласовывать с Киевом свой выезд на пожар.
В-третьих, лично Порошенко прекратил существование природоохранной прокуратуры. А ведь именно этот орган отвечал за наказание виновных в пожарах. Но что же изменилось при Зеленском?
Ровным счетом ничего. Наоборот, до того, как Гончарук покинул свой пост, он успел фактически прикрыть Министерство экологии. Формально оно существует в объединении с Министерством энергетики, однако заниматься пожарами теперь нет никакой возможности.
А ведь всё идет к тому, что Украина вернется к 1986 году, когда власти врали об отсутствии угрозы от лесных пожаров, а в это время пожарные бригады тушили радиационный «Рыжий лес» без каких-либо средств защиты.
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