Стало известно, из-за кого Украина тонет в смертельно опасном пламени

Ни для кого не секрет, что Украина уже давно живет по принципу «вини других, не признавай вину сам». Аналогичная ситуация возникла и с появлением катастрофических лесных пожаров.В апреле, как известно, «незалежная» столкнулась с одними из самых больших пожаров за всё время её «независимости».Причём леса горели не абы где, а в Чернобыльской зоне, что делало ситуацию ещё более опасной, ведь многие украинские города оказались на неделю объяты едким дымом и пеплом. Только в Киевской области каждый день появлялось около 100 очагов возгорания. Разумеется, своевременно потушить все не было возможности.Но кто же в этом виноват? Власти быстро метнули стрелки на рядовых граждан — необразованных, якобы от нечего делать паливших сухую траву.Но это самый простой вариант — выставить украинцев необразованными плебеями.Вот только вина за сегодняшние события была заложена ещё в период нахождения у власти Яценюка и Гройсмана.Конечно, траву жгли не они лично, но их глупые управленческие решения привели к тому, что пожары, считающиеся рядовой ситуацией, было не только нечем тушить, но и некому. Лесные возгорания были, есть и будут, поскольку на их появление не всегда влияет человеческий фактор.Однако принятые предыдущими правительствами решения можно изменить, чтобы избежать ещё большего распространения огня. Но что же не так сделали ранее руководившие премьер-министры?Во-первых, Яценюк и Гройсман сняли с госфинансирования лесхозы.Соответственно, возможность своевременно тушить пожары быстро пропала, поскольку нет ни пожарных машин, ни наблюдательных вышек, ни элементарно денег на бензин для транспорта.Во-вторых, не без их прямого участия закрылась пожарная инспекция, а значит, и контроля за готовностью лесхозов к пожарам больше не осталось.Связали руки и экологической инспекции, которая теперь вынуждена чуть ли не месяц согласовывать с Киевом свой выезд на пожар.В-третьих, лично Порошенко прекратил существование природоохранной прокуратуры. А ведь именно этот орган отвечал за наказание виновных в пожарах. Но что же изменилось при Зеленском?Ровным счетом ничего. Наоборот, до того, как Гончарук покинул свой пост, он успел фактически прикрыть Министерство экологии. Формально оно существует в объединении с Министерством энергетики, однако заниматься пожарами теперь нет никакой возможности.А ведь всё идет к тому, что Украина вернется к 1986 году, когда власти врали об отсутствии угрозы от лесных пожаров, а в это время пожарные бригады тушили радиационный «Рыжий лес» без каких-либо средств защиты.