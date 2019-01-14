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Стало известно, где пройдёт матч 1/16 Лиги Европы «Шахтёр» — «Айнтрахт»
14 января 2019, 17:09 • 86 • Украина
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» — «Айнтрахт» состоится на стадионе «Металлист» в Харькове 14 февраля.
©shakhtar.com
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Ранее игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Лион» была перенесена из Харькова из-за введённого Петром Порошенко военного положения.
Игра состоится 14 февраля и начнётся в 23:00 (мск).
Ранее УЕФА огласил команду 2018 года по версии болельщиков.
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