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Стало известно, где более всего на Украине уверены в единстве с русскими

27 июля 2021, 17:05  •  237 • Политика
Более 40% жителей Украины заявили, что согласны с заявлением президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы - один народ. Такие данные публикует по результатам опроса социологическая группа "Рейтинг".
По данным соцопроса, с утверждением Путина, что русские и украинцы - один народ, согласился 41% участников опроса. При этом ещё 55% респондентов ответили, что категорически не согласны с этим тезисом.
Группа "Рейтинг" отмечает, что от региона к региону Украины результаты "национального" опроса меняются. На юге страны слова президента России поддерживают 65% опрошенных, на востоке - 56%. При этом на западе Украины, где активно распространяется русофобия, категорически не согласны с Путиным более 70% респондентов.
Опрос проводился с 23 по 25 июля, в нём приняли участие 2,5 тысячи респондентов из всех регионов страны. Жители неподконтрольных Киеву территорий в опросе участия не принимали.

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