Более 40% жителей Украины заявили, что согласны с заявлением президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы - один народ. Такие данные публикует по результатам опроса социологическая группа "Рейтинг".

По данным соцопроса, с утверждением Путина, что русские и украинцы - один народ, согласился 41% участников опроса. При этом ещё 55% респондентов ответили, что категорически не согласны с этим тезисом.

Группа "Рейтинг" отмечает, что от региона к региону Украины результаты "национального" опроса меняются. На юге страны слова президента России поддерживают 65% опрошенных, на востоке - 56%. При этом на западе Украины, где активно распространяется русофобия, категорически не согласны с Путиным более 70% респондентов.

Опрос проводился с 23 по 25 июля, в нём приняли участие 2,5 тысячи респондентов из всех регионов страны. Жители неподконтрольных Киеву территорий в опросе участия не принимали.