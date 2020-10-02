Стало известно, что спасло единственного выжившего при крушении Ан-26 под Харьковом

Из 27 человек, которые в момент крушения самолёта Ан-26 под Харьковом находились на борту, спасти удалось, напомним, только двоим. А выжил из них лишь один. Второй пострадавший был настолько сильно обожжён, что врачи не смогли его выходить.

Единственный выживший, курсант Вячеслав Золочевский, сам рассказал журналистам ТСН о том, что его спасло от смерти, в том числе от получения больших ожогов.

По словам молодого человека, он сидел почти у кабины пилотов и сначала почувствовал резкий крен, а после "подлетел" на месте и ударился головой. А затем отключился. Очнулся уже в горящем самолёте, придавленный фюзеляжем.

Именно эта деталь самолёта и прикрыла парня от смертоносного огня. Хотя полностью без ожогов не обошлось. Очнувшись, Золочевский попытался сбить пламя с друга. Их двоих и вытащили ещё живыми из Ан-26.

Сейчас состояние выжившего средней тяжести. Помимо ожогов, врачи обнаружили у него ушибы и сотрясение головного мозга.

Трагедия произошла вечером 25 сентября возле города Чугуева в Харьковской области во время учебного полёта. По предварительным данным, у Ан-26 при заходе на посадку отказал левый двигатель. Жертвами трагедии стали 26 человек.