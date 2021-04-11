Стало известно, что скажет Путин в послании: Песков намекнул на сенсацию

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, о чём президент будет говорить в своём послании Федеральному собранию. Но не исключены и сенсации: Песков добавил, что глава страны всегда пишет свои речи сам, порой внося дополнения в последние минуты.

В послании президента России будут затронуты проблемы развития страны после пандемии, а также будут обозначены системные меры поддержки. Такую информацию сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире нового выпуска проекта "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Впрочем, президент может затронуть и осветить и другие темы, поскольку тексты своих ежегодных посланий он всегда пишет сам, заметил Песков. Иногда глава страны дорабатывает свою речь в последние минуты перед выступлением, поэтому нередко бывают сенсации.

По словам Пескова, говорить об окончании ковидного кризиса пока нельзя: "Кризис-то как таковой, он же ещё не закончился. И мы только на выходе". А потому весь мир сейчас переживает "ответственный и непростой период", считает глава кремлёвской администрации.



Насколько этот выход будет быстрым, пока неясно. По мнению Пескова, в России, по сравнению с другим странами, трудностей намного меньше. Так, в отличие от Европы, в которой усиливают ограничения и терпят огромные убытки, у нас не закрываются школы, система здравоохранения разгрузилась, туризм и сфера услуг продолжают работать и развиваться.