Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Мос...
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский г...
Малайзийский "Боинг" над Донбассом сбила ракета с "пластилиновой" начинкой
«Армата» сдала экзамен в Сирии
Главная / Аналитика

Стало известно, что будущий президент США накажет "наследника СССР"

20 апреля 2020, 10:10  •  112 • Аналитика
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
В рамках избирательной кампании в США начался своеобразный "чемпионат по антикитайским заявлениям".
Старт этому дал, напомним, еще в первой половине апреля Дональд Трамп, нашедший идеальный способ отомстить за "российское вмешательство", за попытку импичмента и за расследование его предполагаемых связей и схем сотрудничества с Кремлем.
Судя по первому ролику избирательного штаба Трампа, посвященному уже конкретно Джо Байдену как официальному кандидату от Демократической партии, главным тезисом действующего президента стало то, что Байден — агент Китая, а значит, недостоин быть президентом США.
При этом ролик, обвиняющий Байдена в плотном сотрудничестве с официальным Пекином, снимался и вышел еще до того, как американские финансовые рынки оказались под ударом коронавируса, и до того, как большая часть американцев оказалась под действием запрета на выход из дома без уважительной причины, рискуя оказаться на мушке полицейских или в наручниках в случае нарушения этих запретов.
Если совсем грубо: Китай в общественном сознании рядовых американцев сейчас постепенно занимает то место, которое раньше занимала даже не столько современная Россия, сколько СССР — мощный враг, который виноват во всех проблемах и с которым нужно срочно разобраться. Россию — после того как американские СМИ 20 лет рассказывали сначала о "ржавых ракетах" и "вымирающей стране", а потом еще пять лет о голодающих россиянах, "стоящих в очередях за куриными шкурками из-за аннексии Крыма", — рядовому американцу бояться и активно ненавидеть было не очень удобно, и никакие усилия СМИ, направленные на то, чтобы доказать наличие в Белом доме агента КГБ в лице Дональда Трампа, не могли изменить эту ситуацию: "российской угрозе" сильно не хватало наглядности.
Китай в этом смысле гораздо более удобная мишень для американской пропаганды: многолюдный, амбициозный, совсем "неевропейский" ("не белый"), воспроизводящий — по крайней мере, на уровне эстетики — определенные элементы советского стиля и очень опасный из-за экономической мощи, которая проявляется самым наглядным образом, причем одновременно с ужасающими последствиями вируса, который президент США назвал "китайским" и в распространении которого в США обвиняют именно китайские власти.
У Джо Байдена, точнее у его избирательного штаба (ибо сам Байден уже явно с трудом ориентируется в событиях), был выбор: объявить Трампа расистом, заявить о необходимости спасти глобализацию и напомнить американцам о желательности сохранить доступ к дешевому китайскому импорту (за который США "платят", по сути, своими облигациями, обеспечивая ростом долгов приемлемый уровень потребления для американских избирателей) или пойти по тому же пути, который выбрал Трамп в отношении России после того, как его объявили "агентом Путина". То есть начать доказывать словом и делом, что "никто не был более жестким в отношении России", чем он, Трамп. А в качестве доказательств использовать не только вербальные оскорбления, но и реальные санкции.
Судя по ответному ходу Демократической партии и подведомственных ей американских СМИ, был выбран именно вариант "перещеголять Трампа" в синофобии.
Телеканал NBC сообщает, что демократы теперь обвиняют Трампа в том, что он потворствует Китаю и слишком мягко к нему относится, проявляя непростительную наивность: "Национальный комитет Демократической партии выпустил меморандум, в котором указывается, что именно Трамп "прогнулся под Китай". А выступающий за Байдена политический комитет American Bridge запустил ответную рекламную кампанию за 15 миллионов долларов, выпустив в трех штатах ролик, в котором показан Трамп, стоящий рядом с председателем Си, а также заявляющий, что Китай "очень хорошо справляется". Закадровый голос сообщает зрителям о том, что Трамп "доверял Китаю", когда ему не следовало этого делать."
Американские тележурналисты справедливо указывают на то, что теперь "китайский вопрос" резко перешел из экономической сферы в сферу политическую, причем не на уровне высоколобых экспертов, а на уровне самого рядового американского избирателя, который испытывает по этому поводу довольно острые эмоции. "Этот обмен обвинениями показывает, в какой степени смертоносный вирус, который, по словам экспертов, возник в городе Ухань, превратил Китай в серьезную проблему избирательной кампании этого года, когда оба основных кандидата пытаются занять правильную сторону в этом вопросе. На этот раз речь идет не только о вывозе рабочих мест (из США в Китай. — Прим. ред.). Речь идет об экономической катастрофе и последствиях для жизни или смерти избирателей, которые хотят привлечь Китай к ответственности за то, что он якобы скрывает информацию о вирусе и не смог его сдержать".
Если смотреть на ситуацию шире, то можно заметить, что гонка республиканцев и демократов за право стать главными "карателями Китая" не просто началась, а перекинулась с кандидатов в президенты на сами партии. Например, сенатор-республиканец Линдси Грэм продолжает свой крестовый поход за то, чтобы не платить Китаю тот триллион долларов, который американский Минфин должен выплатить китайским государственным держателям американских облигаций. Выступая в прайм-тайме FoxNews, он заявил: "Мы могли бы отменить долг (США в отношении КНР. — Прим. ред.). Вы знаете, что Китай является крупнейшим государственным спонсором пандемий в мире. Иран является крупнейшим государственным спонсором терроризма. Мы устроили Ирану санкционный ад за распространение терроризма — мы должны устроить санкционный ад Китаю за распространение пандемий".
Кстати, сам сенатор, который является еще и соавтором "адских санкций" против России, совсем недавно утверждал, что у антикитайских мер есть поддержка обоих полюсов американского политического спектра, и нет никаких причин считать, что он неверно оценивает ситуацию. Если история с санкциями против России или Ирана является примером для подражания, то, скорее, демократы будут пытаться перещеголять, а не остановить республиканских "санкционных ястребов".
В этом контексте можно только позавидовать Джо Байдену: хотя он, судя по его последним выступлениям, действительно не очень понимает, где находится, — это, вероятно, дает ему определенный комфорт, ибо он может не осознавать, в какой опасный конфликт сейчас ввязывается Вашингтон.
Если так будет продолжаться дальше, то нарратив о "китайской вине" в американской эпидемии и экономическом кризисе станет доминирующим и очень живучим (Россию в 2020-м до сих пор предлагают наказать за мифическое вмешательство в выборы 2016 года), и это приведет к тому, что никакую нормализацию отношений с КНР будет невозможно себе представить.
От того, кто победит осенью на американских выборах, будет в этом случае зависеть разве что стилистика предстоящей жесткой конфронтации по линии Вашингтон — Пекин, и тот факт, что у семьи Байдена действительно были бизнес-проекты в Китае, ничего не изменит. Американская политическая элита почти нашла себе идеальное лекарство от внутренних конфликтов: общего внешнего врага, на которого можно списать все. Президент Трамп с удовольствием подпишется под любой антикитайской стратегией, а если президентом все-таки станет Байден, то антикитайские меры подпишет за него его администрация. Избежать этого сценария поможет только чудо, и чудеса иногда случаются — но окно возможностей уже почти захлопнулось. Каждый день эпидемии убеждает вашингтонскую элиту в том, что следующий президент, независимо от официальной партийной принадлежности, просто обязан быть "антикитайским ястребом". Мировая экономика от такого подхода однозначно пострадает, а вот желание Пекина укрепить отношения с надежными партнерами, которые принципиально не хотят быть вассалами США, только укрепится.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
19 апреля 2020, 10:10
США спасают нас и весь мир: почему миллиардеры в бешенстве
19 апреля 2020, 11:10
Затонувшая флотилия: уникальная находка в Белом море
19 апреля 2020, 10:10
МВФ берет под управление третью власть Украины
19 апреля 2020, 15:10
Домашний кинотеатр: что надо успеть посмотреть во время изоляции
20 апреля 2020, 07:10
В событиях 11 сентября 2001 года в США обвинили Билла Клинтона
19 апреля 2020, 10:10
"Дефолта не будет": стоит ли верить Минэкономразвития
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 апреля 2020, 03:10
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало сканд...
20 апреля 2020, 01:10
"По $1200 на нос. Но это никому не поможет": Житель Нью-Йорка не побоялся р...
20 апреля 2020, 01:10
"Даже странно, если бы стычка не произошла": Политолог о выговоре Мишустина...
20 апреля 2020, 07:10
«Украина – это торпеда для Польши» – киевский эксперт
20 апреля 2020, 00:05
«Только после начала поставок в войска РФ»: Мантуров сообщил о предварительных заявка...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 апреля 2020, 06:10
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
15 апреля 2020, 07:10
Последние слова умершего от коронавируса заставили медика пойти против властей: "Совершенно отвратительно"
16 апреля 2020, 02:10
Коронавирус не сможет размножаться: Учёные нашли лекарство-"обманку" против COVID-19
19 апреля 2020, 02:10
Грузия: «Экспорт и туризм на нуле. Зато мы больше не зависим от России» (Обзор ИноСми)
16 апреля 2020, 08:10
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
14 апреля 2020, 03:10
Решением Рады украинцы обеднели сразу на 120 миллиардов
13 апреля 2020, 10:10
"Снова Крым украинский", заявили у Зеленского. Народ "вскипел": "Чтобы его Западу продать"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.