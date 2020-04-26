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Стало известно, чем занимается Ким Чен Ын, пока его «хоронят»
26 апреля 2020, 07:53 • 191 • В мире
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в добром здравии. Такое вывод можно сделать из сообщений в СМИ страны, которая считается одной из самых закрытых в мире.
Так, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что Ким получил поздравительную телеграмму от председателя КПРФ Геннадия Зюганова в связи с годовщиной своего визита в Россию. Радиостанция КНДР в свою очередь отметила, что глава государства «передал благодарность» рабочим, строившим город Самчжиен, пишет южнокорейское агентство «Ренхап».
Тем не менее в северокорейских СМИ не публикуется фотографий с мероприятий с участием лидера страны.
Редакции портала 38North (США) тем временем стало известно возможное местонахождение Ким Чен Ына. Его бронепоезд, судя по анализу снимков из космоса, был замечен 21 апреля в районе курорта Вонсан на юге КНДР. Не исключено, что 36-летний лидер страны прибыл туда из Пхеньяна, чтобы «пересидеть» эпидемию коронавируса.
На лентах мировых СМИ в субботу вышла сенсационная, но неподтвержденная новость о смерти главы Северной Кореи. Источником сообщения назывался «авторитетный источник», на который сослалась вице-президент гонконгской телекомпании HKSTV. Японское СМИ представило другую версию: Ким Чен Ыну сделали операцию на сердце, но она прошла неудачно, из-за чего он якобы впал в бессознательное состояние.
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