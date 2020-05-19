"Сталкеру" 40 лет: как Тарковский прозрел будущее

Компас Хорошее российское кино: вы его не видели, а оно есть! 20 декабря 2019, 17:04

В основу ленты легла повесть братьев Стругацких "Пикник на обочине", в которой рассказывается об аномальных зонах, где творятся странные вещи и нарушаются законы физики. Мало того, там еще обнаруживаются и артефакты неизвестного происхождения, способные лечить или калечить. Съемочная группа во главе с режиссером воссоздала мир Стругацких, творчески его переработав и обогатив. Время и место действия – вымышленные, у героев нет имен, главное действующее лицо в исполнении блистательного Александра Кайдановского по прозвищу Сталкер (этот термин потом станет нарицательным) – бывший заключенный. Он живет в нищете и для того, чтобы прокормить семью, организует незаконные экскурсии в запретную, аномальную зону, где пропадают люди. Его "клиентов" влечет туда молва о том, что с риском для жизни они могут найти некую комнату, где исполняются все желания. Собственно, такова сюжетная линия, вокруг которой и разворачиваются главные действия и философская канва картины: что такое подсознательные стремления, вправе ли человек их исполнять и способен ли вообще осознать, какова природа веры и откуда возникает страх перед почти достигнутой целью. Писатель и профессор с их рассуждениями "о вечном", которых Сталкер ведет к комнате, – и есть живая ткань киноповествования.

Многие считают этот фильм с его содержанием и апокалиптическим визуальным рядом (съемки проходили на разрушенной электростанции в Эстонии) пророческим. И для этого есть все основания. Одна из причин возникновения аномальной зоны по сценарию – это авария в неком четвертом бункере. Ровно через 6 лет реальный взрыв в четвертом блоке ядерного реактора Чернобыльской АЭС привел к возникновению 30-километровой зоны отчуждения. Но это если говорить о конкретике.

Похоже, Тарковский мог предвидеть и более отдаленное, еще не наступившее будущее. А если фильм-притча прославленного режиссера – предупреждение о грядущей катастрофе и тотальной гибели современных технологий? Аномальная зона в "Сталкере" лишена любой техники и достижений прогресса, она просто погибает под воздействием неизвестных физике законов. На первый план выходит природа, которая, по Тарковскому, имеет свои, непонятные человеку законы. Волей-неволей вспоминается нынешний коронавирус. Некоторые считают (если предположить его естественное происхождение), что природа через вирус показала, казалось бы, вооруженному огромными знаниями и широким технологическим инструментарием человеку его ничтожность и неспособность противостоять микроскопическим формам жизни.

"Сталкер" Андрея Тарковского по праву считается одной из самых значительных работ в творчестве режиссера. Критики признают ее как выдающееся явление мирового кинематографа. Сам Тарковский говорил, что в фильме он "легально коснулся трансцендентного". Картина получила специальную премию на Международном Каннском кинофестивале в 1980 году и специальный приз "Лукино Висконти" Национальной итальянской премии "Давид ди Донателло". Многие современные режиссеры подражают Тарковскому, другие на примере "Сталкера" учатся вырабатывать собственный кинематографический язык, а исследованию самой ленты как культурологического и философского феномена посвящены десятки научных трудов. В Москве в память о ней уже четверть века проводится одноименный кинофестиваль.

"Сталкер" стал последней картиной Андрей Тарковского, снятой на родине. Следующий его фильм "Ностальгия" увидел свет, когда режиссер жил в эмиграции, в Италии. Впрочем, классическим диссидентом-антисоветчиком он не был. Но считал себя изгнанником. Увы, получив творческую свободу, Европа ему не дала возможностей: денег на свое новое кино по сюжетам из Евангелия и Достоевского режиссер не нашел.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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