Сталинский приказ, сорвавший блицкриг и принёсший Победу

Автор:

Латышев Сергей

Это был действительно один из самых драматических сталинских приказов за всю войну. В нём Верховный главнокомандующий доходчиво разъяснил, далеко не сказав всей правды, кто должен считаться «дезертиром» и «предателем», и как с ними следует поступать.

Свои подписи под приказом поставили заместитель Сталина Молотов, маршалы Будённый, Ворошилов, Тимошенко, Шапошников и генерал армии Жуков. Им всем нужно было срочно представить стране правдоподобное объяснение, почему к середине августа 1941 года значительная часть регулярной Красной армии была разгромлена, свыше миллиона советских солдат оказались в плену (за весь 1941 год пленных было около четырёх миллионов, а выжило из них чуть более миллиона).

Почему немцы и их слабые союзники вроде румын уже вышли к Днепру от Херсона до Киева, захватили за неделю Минск, взяли Смоленск, стояли у ворот Таллина, готовясь к броску на Ленинград.

Списать этот чудовищный разгром лишь на «вероломное нападение» Гитлера, эффект от которого должен был испариться за неделю, если бы армия умела и действительно хотела воевать, было недостаточно. Сказать правду, что не «некоторые», а многие солдаты и даже офицеры наряду с большинством тех, кто демонстрировал чудеса героизма и самоотверженности, жертвуя собой и нанося большие потери гитлеровцам в самых безнадёжных условиях, сами сдавались в плен, было страшно.

Для объяснения разгрома не годилось и «оправдание» в виде того, что если Гитлер напал на СССР с полностью отмобилизованной армией, то «советским войскам нужно было ещё отмобилизоваться и придвинуться к границам». Так Сталин объяснил народу тревожные вести с фронта в своём первом публичном выступлении после начала войны 3 июля 1941 года.

Сам он в это не слишком верил, как мы увидим потом. Однако уже в то время вождь ясно понимал, что его коммунистический режим рушится, как карточный домик, а замордованные подданные, в том числе в военной форме, особенно в западных районах страны, об этом не очень жалеют и не собираются проливать за него свою кровь.

Сталин едва не погубил страну в годы войны, но он же несколько раз спас её от поражения. Фото: www.globallookpress.com

Новая концепция войны

Из констатации этого следовало следующее: с Гитлером необходимо вести народную, священную, а не коммунистическую войну, что опираться нужно на «братьев и сестёр», что нужен народный патриотизм, для чего следует реабилитировать религию и церковь, сам русский народ, его историю и традиции. Это во-первых. А во-вторых, было необходимо срочно дисциплинировать, хотя бы и самыми драконовскими методами, армию, чтобы не лишиться возможности продолжать войну и, соответственно, достичь конечной победы. Ведь если Гитлеру, несмотря на его успехи, блицкриг не удастся, войну он проиграет, так как у Германии ограниченные ресурсы.

Приказ № 270 и был, собственно, посвящён реализации этой второй, практической, цели. Сталинский призыв к народу от 3 июля носил общий характер: «Отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови за наши города и сёла, проявлять смелость, инициативу и смётку, свойственные нашему народу».

Горькая правда, но не вся

Однако через полтора месяца ситуация не улучшилась — разгром продолжался. Поэтому приказ № 270, который не публиковался в печати, — жесток и конкретен. Похвалив для приличия «громадное большинство» командиров и комиссаров (некоторые названы поимённо), которые ведут себя «безупречно, мужественно, а порой прямо героически», «не сдаются в плен, стараются нанести врагу побольше вреда», и, отметив, что «отдельные части нашей армии, попав в окружение врага, используют все возможности для того, чтобы нанести врагу поражение и вырваться из окружения», Сталин обращается к тому, ради чего писался этот приказ. Верховный главнокомандующий приводит целый ряд имён военачальников, которые «подали плохой пример нашим войскам».

Четыре миллиона советских военнопленных в 1941 году означали, что немало из них добровольно сдались в плен, где и погибли. Поезд с советскими военнопленными. 1941 г. Репродукция Валерия Христофорова/ТАСС

Сталин мог не знать конкретных обстоятельств пленения тех или иных генералов, но ему нужно было обязательно сказать своей армии следующее: «Эти позорные факты сдачи в плен нашему заклятому врагу свидетельствуют о том, что в рядах Красной армии, стойко и самоотверженно защищающей от подлых захватчиков свою Советскую Родину, имеются неустойчивые, малодушные, трусливые элементы. И эти элементы имеются не только среди красноармейцев, но и среди начальствующего состава. Как известно, некоторые командиры и политработники своим поведением на фронте не только не показывают красноармейцам образец смелости, стойкости и любви к Родине, а, наоборот, прячутся в щелях, возятся в канцеляриях, не видят и не наблюдают поля боя, а при первых серьёзных трудностях в бою пасуют перед врагом, срывают с себя знаки различия, дезертируют с поля боя. Можно ли терпеть в рядах Красной армии трусов, дезертирующих к врагу и сдающихся ему в плен, или таких малодушных начальников, которые при первой заминке на фронте дезертируют в тыл? Нет, нельзя!»

Вывод Сталина однозначен: «Если дать волю этим трусам и дезертирам, они в короткий срок разложат нашу армию и загубят нашу Родину. Трусов и дезертиров надо уничтожать».

А затем следует приказ из трёх пунктов:

«Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров.



Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава.

Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть… Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен, уничтожать их всеми средствами — как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи.



Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с постов командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя на поле сражения, снижать их по должности, … переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать их на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из младшего начсостава или из рядов отличившихся красноармейцев».

Этими крайне жёсткими мерами, применявшимися и до появления приказа, армия стала быстро очищаться от офицеров, не справлявшихся с вызовами военного времени. Они уступали место тем, кто умел воевать, был способен быстро учиться.

Как Гитлер помог Сталину

Советские солдаты и офицеры, как и народ на оккупированной и не оккупированной немцами части СССР, быстро разобрались в том, что несут им, их близким и их стране Гитлер и его армия. К концу 1941 года патриотами стали практически все. Ещё год-два потребовались на то, чтобы восполнить потери в военной технике и научиться умело воевать, чтобы закончить войну в Европе, на берегах Эльбы и у границ Италии. И воевали эти солдаты и офицеры, надевший военную форму советский народ, не за Сталина, а против Гитлера, за свою Родину. И они победили.

Своей людоедской политикой по отношению к СССР Гитлер помог Сталину отстоять страну. Фото: www.globallookpress.com

В день торжества, выступая 24 мая 1945 года на приёме в Кремле по случаю Победы в войне, Сталин поднял тост «за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа», за его «здравый смысл, общеполитический здравый смысл и терпение».

Извлечён ли урок?

Вождь показал желающим видеть, что прекрасно понимает, как трудно было на самом деле его народу и армии в первые полгода войны, что во многом вина за разгром 1941 года лежит на нём самом и его окружении:

«У нашего правительства было немало ошибок… Какой-нибудь другой народ мог сказать: вы не оправдали наших надежд, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Это могло случиться, имейте в виду. Но русский народ на это не пошёл, русский народ не пошёл на компромисс, он оказал безграничное доверие нашему правительству. Повторяю, у нас были ошибки, первые два года наша армия вынуждена была отступать, выходило так, что не овладели событиями, не совладали с создавшимся положением. Однако русский народ верил, терпел, выжидал и надеялся, что мы всё-таки с событиями справимся. Вот за это доверие нашему правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое!»

У немцев есть поговорка: Ende gut, alles gut («Конец хороший — всё хорошо»). Однако этот урок обязан стать для русских предупреждением на все будущие времена: власть не должна отрываться от народа и избегать катастрофы такой ценой (30 миллионов жизней), иначе праздновать очередную победу будет просто некому.