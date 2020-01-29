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Сталина и Гитлера изучили по минутам: Вассерман устроил Кравчуку исторический ликбез

29 января 2020, 18:09  •  161 • Политика
Политический эксперт Анатолий Вассерман прокомментировал для Царьграда заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове перед началом Второй мировой войны. Эксперт устроил политику исторический ликбез, напомнив, что деятельность Иосифа Виссарионовича, как и Адольфа Алоизовича, была изучена историками "буквально по минутам". "Совершенно точно известно, что у них не было даже технической возможности встретиться", - подчеркнул Вассерман.
Весьма иронично "поддел" политический эксперт Анатолий Вассерман первого президента Украины Леонида Кравчука за его слова о якобы состоявшейся встрече Сталина и Гитлера во Львове перед Второй мировой войной. Слова политика он "разбил" точностью исторических фактов.
"Я думаю, что секретарь по идеологии Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины должен был бы лучше знать историю своей партии и её руководителей, - упрекнул Кравчука Вассерман. - В частности, то, что Иосиф Виссарионович Джугашвили никогда не встречался с Адольфом Алоизовичем Гитлером. Историки изучили деятельность и того и другого буквально по минутам".
Эксперт обратил внимание на то, что "совершенно точно известно, что у них не было даже технической возможности встретиться". "То есть они никогда не оказывались друг к другу ближе нескольких сот километров", - подчеркнул Вассерман в беседе с Царьградом.
Он отметил, что "единственная подобная встреча была у каждого из них с министром иностранных дел другой стороны, в рамках обычных переговоров".
В 1939-м министр иностранных дел Германии прилетал в Москву для заключения договора о ненападении, 23 августа 1939 года. А в 1940-м году народный комиссар иностранных дел Советского Союза летал в Германию, чтобы обсудить некоторые проблемы, возникшие при исполнении торгового договора, заключённого 19 августа 1939 года, - устроил Вассерман исторический ликбез Кравчуку. - Но сами Гитлер и Джугашвили не встречались никогда.
Напомним, ранее в программе "60 минут" первый президент Украины Леонид Кравчук выдал на-гора "сенсацию". Он рассказал о том, что перед началом Второй мировой войны Иосиф Сталин якобы встречался с Адольфом Гитлером.
"Гитлер и Сталин встретились во Львове, - заявил экс-президент Украины. - Это же документ, это не является секретом".
По словам политика, Сталин и Гитлер "пытались договориться" и "вместо того, чтобы остановить Гитлера, ему развязали руки".

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