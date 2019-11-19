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Сталин уничтожил монархию и... сам стал царём: Михеев о секрете успехов Иосифа Виссарионовича

19 ноября 2019, 22:09  •  10 • Политика
Год за годом, десятилетие за десятилетием русский народ показывает, что ему близка именно монархия. Даже Сталин, как ему казалось, уничтоживший монархию, сам стал царём. Об уникальном пути в эфире "Русской мечты" говорил политолог Сергей Михеев.
Политолог Сергей Михеев и заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев в эфире программы "Русская мечта" размышляли об уникальном коде и менталитете русского народа, а также о новой концепции, необходимой России для успешного развития. Собеседники пришли к выводу, что всё успешное в существующей модели можно описать одним словом - "квазицарствование". Константин Малофеев пояснил: совершенно ясно, что сегодня максимум вопросов завязаны именно на личности президента России Владимира Путина. Но как перенести проверенную временем модель в будущее, как развивать её дальше?
Сергей Михеев отметил, что он в общем и целом считает монархию наиболее близким для русского народа идеалом.
"Что касается вообще царствования как такового, могу сказать, что русский народ тяготеет именно к этому. Так было всегда. Вопрос только в том, как выглядит такая монархия в исторической перспективе - что на прошлом этапе, что сегодня, что в будущем. По большому счету свержение и убийство Николая Второго кончилось приходом другого монарха, но тирана. Этим тираном и фактически монархом был Иосиф Сталин", - подчеркнул Сергей Михеев.
Секрет популярности Сталина как раз в признаках, присущих монархии, согласились с этой позицией собеседники. Причём так было десятки дет назад, тем же объясняется популярность этого политика сегодня.
"В нём увидели монарха, тиранического монарха. Но это монарх, а никакой не генеральный секретарь, так сказать, ВКП(б), а потом КПСС. Никакой партийной демократии там никогда не было. Мне кажется, надо быть очень странным человеком, чтобы утверждать, что там была демократия или что-то в этом роде. Но именно поэтому он парадоксальным образом остается в памяти людей. И даже люди, которые проповедуют такие радикальные коммунистические убеждения сталинистского толка, сами себе боятся отдать отчет в том, что в нём они увидели царя".
По всей видимости, к идее возвращения к монархии партийные боссы пришли после свержения Николая II, поняв, что русский народ по-другому не может, продолжил Михеев.
"Николая II, которого многие считали слишком мягким, уничтожили. Вам слишком мягкий не понравился – получите сверхжёсткого и не плачьте по этому поводу. Сталин - монарх, это совершенно точно. Но даже Бориса Ельцина, который, мне кажется, ничего, кроме как разрушать, делать не умел, всё равно воспринимали как царя, и он себя периодически так и позиционировал. Когда Путину приписывают некое квазицарствование, я думаю, что в определённой степени согласен. Люди правы. Но в каком смысле? Тут даже не вопрос фигуры Путина конкретно, а некий архетип, основывающийся на историческом опыте. Именно в форме правления, когда государство выполняет серьёзные патерналистские функции, а люди, доверяя, могут и требовать, и состоит идеал. Это своего рода патернализм, где первому лицу доверяют, как отцу. Доверяют ему по-отечески. И он относится по-отечески к людям. Вот это именно то, что у русского народа, мне кажется, заложено как идеал", - подчеркнул Сергей Михеев.

Досье

"Новый проект Царьграда - цикл передач "Русская мечта" - это не литература и не интеллигентские мечтания, это политический проект. Причём главный политический проект нашей с вами страны", - заинтриговал во вступлении автор и ведущий передачи - заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. Вместе с гостями в студии он постарается разобраться, о чём мечтает современная молодёжь и Россия в целом.

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