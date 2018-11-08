Сталин обещал жандармам, что женится на 14-летней любовнице, как только она станет совершеннолетней

В эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) побывал один из авторов этого издания - советник директора Федеральной службы охраны (ФСО) России, доктор исторических наук, профессор Сергей ДЕВЯТОВ.

СВОЮ БИОГРАФИЮ ФАЛЬСИФИЦИРОВАЛ... ОН САМ

- Сергей Викторович, над книгой «Сталин. Взгляд со стороны» вы с историком Юрием Сигачевым работали лет пять. Почему так долго?

- Но ведь нам же пришлось не только разыскать в архивах, но и рассекретить сотни редких документов. На это обычно уходят годы...

- А вас самих что больше всего удивило?

- Факты биографии Сталина, которые даже историкам очень сложно объяснить. К примеру, его год рождения во всех официальных изданиях - 1879-й. Но у нас есть документ - запись в церковной книге при крещении в горийской соборной церкви: «6 декабря 1878 года у жителей города Гори Виссариона Ивановича и его законной жены Екатерины Гавриловны Джугашвили родился сын Иосиф». Многие десятилетия советской эпохи день рождения Сталина справлялся 21 декабря и отсчитывался с 1879 года. Причем этот элемент фальсификации биографии вождя появился еще при его жизни и при его участии. То есть Сталин сам отредактировал свою биографию.

Политическая демонстрация батумских рабочих.

- Для чего?

- Большевики были хорошими конспираторами. Вот - привыкли... Может, этим все объясняется?

- Что еще вас поразило?

- С одной стороны, Сталин производил гипнотическое воздействие на окружающих. С другой - поражает обыденное описание этого человека и политика, лидера государства: его невысокий рост, рябь после оспы на лице, тихий голос, трубка, поношенная одежда - мундир, китель, сапоги...

Что происходит в Ингушетии Иосиф Сталин и его соратник Анастас Микоян (справа) на отдыхе в Абхазии. Конец 1920-х годов.Фото: РИА Новости

- Я видел шинель Сталина, она из грубого материала, зашита на вороте нитками.

- Еще удивляет его отношение ко всякого рода наградам, званиям. Есть сведения, что Сталин сделал внушение своему окружению: дескать, вот вы здесь все меня убеждали и убедили - и я, дурак, вас послушал и согласился, чтобы мне дали генералиссимуса. Генералиссимусов же достаточно много в мире. Для Сталина это было уже не очень приемлемо. Он себя ощущал фигурой иного масштаба. Сталин менял облик и страны, и даже облик планеты.

...И ПРО ЛЮБОВЬ ВОЖДЯ

- А в его жизни были эпизоды, которые сам бы он не стал включать в официальную биографию?

- Зачищались документы, связанные с закавказским периодом жизни Сталина. Мы приводим прошение Иосифа Джугашвили о предоставлении ему бесплатного места в духовной семинарии - «в связи с тем, что нет возможности платить за учебу». Этот документ никогда не появлялся в советские времена. В официальной биографии вождя говорилось, что он был отчислен из семинарии за революционную деятельность.

Да, Сталин, его помощники предпринимали попытки «изъять» из биографии и другие эпизоды. Но архивы долго живут...

- Много страниц в книге посвящено личной жизни вождя. Есть и свидетельства о связи Сталина с несовершеннолетней Лидией Перепрыгиной...

- Да, сохранились документы жандармского управления, где говорится о том, что, когда товарищ Сталин был в ссылке в Красноярском крае, он там «жил с малолетней - 14-летней гражданкой».

- И откуда все стало известно...

- Сталин в ссылке находился под гласным надзором полиции. К нему был приставлен жандарм, который следил, писал донесения. Деревушка маленькая, понятно, что всем все было известно.

- Любовь могла бы быть у Сталина к Перепрыгиной?

- Могла. В жандармских документах об этом ничего нет. Просто сведения о «незаконном сожительстве».

- А что потом стало с этой девушкой?

- Ничего, она так и жила в отдалении. Сын сделал нормальную военную карьеру.

- Сталин знал, что есть какие-то такие документы?

- Думаю, что знал.

- Почему не уничтожил их?

- Сложно уничтожить весь объем документов. Но явно это в официальную биографию попасть не могло.

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

РЕВОЛЮЦИЯ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ, ЖЕНЩИНЫ - НА ВТОРОМ

За недолгое время, проведенное в Сольвычегодске (ныне территория Архангельской области. - Авт.), Сталин нашел среди политических ссыльных двух любовниц. Даже в годы безденежья и безвестности у него всегда была хотя бы одна подруга, а чаще - не одна.

И все же женщины в его системе ценностей стояли невысоко - гораздо ниже революции, самолюбия, интеллектуальных занятий и попоек с друзьями-мужчинами...

Далее речь идет о событиях, связанных с пребыванием Сталина в Курейке - ныне село в Туруханском районе Красноярского края. При их описании авторы книги используют сведения как открытых источников, так и рассекреченных документов, а также воспоминания очевидцев, которые удалось обнаружить в архивах.

Товарищ Сталин выступает на митинге в Тифлисе.

...Как только Сталин и Свердлов поселились у Тарасеевых, грузин обратил внимание на младшую из сирот Перепрыгиных. Их было пятеро братьев и две сестры - Наталья и Лидия. В начале 1914 года 34-летний Сталин вступил в любовные отношения с 13-летней Лидией Перепрыгиной. Они ходили вместе «с попойки на попойку» - об этом становится известно из ее воспоминаний: «В свободное время И. В. Сталин любил бывать на вечеринках. Всегда был веселый, любил танцевать, играть и петь песни, особенно песню «Я золото хороню, хороню». Воспоминания 13-летней сожительницы Сталина были записаны через 20 лет: он тогда уже находился на вершине могущества, она осталась сибирской крестьянкой.

Гражданская жена Сталина по сибирской ссылке Лидия Перепрыгина. Конец 1930-х годов.

Чиновник, записывавший ее воспоминания, не посмел бы написать «о соблазнении», но текст все равно звучит бестактно. «Ходил в гости, - рассказывает Лидия, имея в виду собственный дом. - Выпивал помаленьку». «Возможно, именно так он и совратил ее, - предполагает один из биографов молодого Сталина, - или же она его? Девочки в таких Курейках созревали рано, а Лидия не похожа на скромницу».

К Пасхе (март 1914 года) Иосиф перешел к Перепрыгиным. Если бы не его помощь, умерли бы с голоду. Он часто поддерживал их. Наловит рыбы - делится. Перепрыгины-то было и стеснялись, а он слова не даст вымолвить: «Бери, ешь».

Конечно, отношения взрослого мужчины с девушкой-подростком не могли оставаться неизвестными населению крохотного станка (мелкого селения. - Авт.). Тем более приставленному к Сталину для надзора жандарму Лалетину. Действительно ли Иосиф Джугашвили дал ему заверения в том, что женится на девочке, когда она станет совершеннолетней (то есть в 1916 - 1917 годах), утверждать теперь трудно. Впрочем, все мужчины в подобных ситуациях довольно легко дают обещания...

А Сталин к этому времени уже шесть лет как потерял первую жену (Екатерина Сванидзе умерла 18 декабря 1907 г.) и был формально свободен.

«СОВРАТИЛ, УЕХАЛ, ПОМОЩИ НЕ ОКАЗЫВАЛ»

...Что же касается документально подтвержденной информации о связи молодого Сталина с Лидией Перепрыгиной... Первым об этой истории поведал советским читателям сын известного революционера Антон Антонов-Овсеенко в книге «Сталин без маски» (М.,1990). «Документ по этому делу, - писал он - зачитал на заседании Политбюро… Серов» (председатель КГБ при Совете Министров СССР. - Авт.). Однако никакими другими свидетельствами автор не располагал.

Документ, проливающий свет на события в Курейке, был частично введен в научный оборот сотрудником Института российской истории РАН Борисом Илизаровым в 2000 году. Это записка того же Серова, адресованная «секретарю ЦК КПСС Хрущеву Н. С.» и датированная 4 июня 1956 года. Хранится она в личном фонде И. В. Сталина в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ).

Правда, в той справке речь идет не о Перепрыгиной, а о... Перелыгиной, хотя фабула любовной связи - та же самая. Есть там и такое уточнение: «По рассказам гр-ки Перелыгиной (так в документе. - Авт.) было установлено, что И. В. Сталин, находясь в Курейке, совратил ее в возрасте четырнадцати лет и стал сожительствовать».

Сын Сталина Александр Давыдов. Фото середины 1940-х годов.

И еще: «Как рассказывала Перелыгина, по окончании ссылки Сталин уехал... За все время жизни он ей никогда не оказывал никакой помощи».

На первом листе документа - подписи членов Президиума ЦК КПСС (так в те годы называлось Политбюро. - Авт.). Что удивительно - не всех, а лишь давних сталинских соратников: Булганина, Ворошилова, Кагановича, Маленкова, Молотова, а кроме того, Суслова и секретаря ЦК КПСС Аристова. (Ниже мы приводим письмо Аристова - см. рубрику «Кстати».)

То есть Хрущев разослал ту самую записку для сведения вкруговую. Но потом и об этих документах, и о самой «любовной истории» постарались и вовсе забыть.

* * *

...К этому моменту уже было принято и опубликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». В отличие от кампании по дискредитации Берии разоблачение товарища Сталина пошло без афиширования его аморальных поступков в быту.

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