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Сталин лично правил документы о ВДВ

02 августа 2018, 22:54  •  43 • В России

Ко 2 августа оборонное ведомство опубликовало на своем сайте исторические документы о том, как возникли и как развивались Воздушно-десантные войска. Можно рассмотреть отпечатанный на желтоватой бумаге с карандашными правками рукою Иосифа Сталина проект положения об Управлении Воздушно-десантных войск (в грифе «Сов. секретно» он зачеркнул «Сов.» и оставил «Секретно»). Для вождя народов было важно, что управление это - Главное. А в полномочия 3-го отдела (всего их было пять) Сталин в 1941-м к боевой подготовке авиационных частей дописал еще и планерные (но вообще десант появился в Красной Армии еще в 1930-м).

В июле 1969 г. была утверждена летняя форма одежды десантника, в том числе - легендарный голубой берет. Фото: mil.ru

На фотоснимках начального периода Великой Отечественной видно, как качественно были экипированы группы десантников, которые забрасывались в расположение партизанских отрядов.

Сталин летом 1941-го решил, что Положение о ВДВ должен утверждать он, а не военком Тимошенко. Фото: mil.ru

Приводится характеристика на будущего легендарного командующего ВДВ, а тогда командира 49-й гвардейской стрелковой дивизии Василия Маргелова - многие до сих пор зовут десант Войсками Дяди Васи (он возглавил ВДВ в 1954-м, и они при нем обрели нынешние силу и славу). И культовый для тех, кто служил в небесной пехоте, июльский приказ министра обороны 1969 года № 190, когда голубой берет стал символом десанта.

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