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«Стали образцом эффективности и ответственности»: Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и КНР

03 февраля 2022, 10:50  •  132 • В мире
Отношения между Москвой и Пекином основаны на равноправии, учёте интересов друг друга, свободе от политической конъюнктуры и от пережитков прошлого. Об этом говорится в статье Владимира Путина «Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее». По словам президента, страны связаны многовековыми традициями дружбы и доверия, а в наши дни российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня, став образцом эффективности и ответственности.
 
РИА Новости © Сергей Ильин
 

На сайте Кремля опубликована статья Владимира Путина «Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее» для китайского информационного агентства «Синьхуа». Публикация появилась в преддверии визита главы государства в Пекин, где 4 февраля он проведёт встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и посетит открытие XXIV зимних Олимпийских игр.

Россия и Китай — «близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия», отметил Путин.

«Мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремлённости в будущее», — заявил Путин.

Российский лидер напомнил, что основные принципы и ориентиры совместной работы двух стран были определены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, двадцатилетие подписания которого отмечалось в 2021 году. По его словам, политический диалог между странами углубляется благодаря равноправию, учёту интересов друг друга, свободе от политической и идеологической конъюнктуры и от пережитков прошлого.

«Внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем. Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер», — заметил он.

Путин подчеркнул, что Москва и Пекин работают над укреплением центральной координирующей роли ООН в мировых делах, активно взаимодействуют в БРИКС, РИК, Шанхайской организации сотрудничества, других объединениях. При этом в «Группе двадцати» оба государства выступают за учёт национальной специфики при формулировании тех или иных рекомендаций.

Россия рассчитывает на укрепление кооперации с КНР в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, добавил президент: «Признательны китайским коллегам за содействие в налаживании производства в КНР российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт», своевременную организацию поставок в нашу страну необходимых средств защиты».

Кроме того, между странами складывается взаимовыгодный энергетический альянс, в рамках которого наряду с долгосрочными поставками российских углеводородов в КНР планируется реализация целого ряда крупных совместных проектов.

«Один из них — сооружение с участием ГК «Росатом» на китайских АЭС четырёх новых энергоблоков, начавшееся в прошлом году. Всё это существенно укрепляет энергетическую безопасность КНР и Азиатского региона в целом», — указывается в статье.

Как подчеркнул российский лидер, у РФ и КНР есть широкое поле возможностей в развитии партнёрства в информационно-коммуникационной отрасли, в медицине, в освоении космоса, в том числе в применении национальных навигационных систем и в реализации проекта Международной научной лунной станции: «Серьёзный импульс укреплению двусторонних связей дали «перекрёстные» Годы научно-технического и инновационного сотрудничества, которые прошли в наших странах в 2020–2021 годах».

Также на russian.rt.com Пекинский разгон: что означает для России рекордный рост китайской экономики

Говоря о предстоящих в Пекине зимних Олимпийских и Паралимпийских играх, Путин подчеркнул, что в Китае проделали огромную работу, выразив уверенность, что праздник мирового спорта будет проведён на самом высоком уровне.

«Увы, в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям. Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии. Сила и величие спорта в том, что он объединяет людей, дарит мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищает честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой. И такие подходы разделяет большинство государств — участников международного олимпийского движения», — констатировал глава государства.

Владимир Путин указал, что в ходе предстоящей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином они всесторонне рассмотрят ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня.

Помимо этого, на сайте Кремля опубликовано интервью Владимира Путина Медиакорпорации Китая. В нём президент России ответил на вопросы, касающиеся зимней Олимпиады, отношений между Москвой и Пекином и в целом о сотрудничестве двух стран.

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