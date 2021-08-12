Стали известны цели визита Шойгу в Китай

Глава министерства обороны Сергей Шойгу прибыл в Китай. Стали известны две цели, которых он должен достигнуть в рамках рабочего визита.

10 августа в Китае состоялась торжественная церемония открытия учений "Сибу/Взаимодействие-2021". Она прошла на полигоне сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая Цинтунся в Нинся-Хуэйском автономном районе.

Сергей Шойгу будет наблюдать за активной фазой этих русско-китайских оперативно-стратегических учений, которые продлятся до 13 августа. В операциях должно быть задействовано примерно 13 тысяч военных, а также более 400 единиц военной техники и вооружения.

Наблюдения за учениями - не единственная цель главы Минобороны России. В ходе визита в КНР ему предстоит встретиться с китайским коллегой Вэй Фэнхэ. Стороны обсудят военное сотрудничество между Москвой и Пекином. В числе прочего разговор будет вестись о практическом взаимодействии армий России и Китая, сообщил телеканал "Звезда".