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Стали известны цели визита Шойгу в Китай

12 августа 2021, 20:50  •  174 • Политика
Глава министерства обороны Сергей Шойгу прибыл в Китай. Стали известны две цели, которых он должен достигнуть в рамках рабочего визита.
10 августа в Китае состоялась торжественная церемония открытия учений "Сибу/Взаимодействие-2021". Она прошла на полигоне сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая Цинтунся в Нинся-Хуэйском автономном районе.
Сергей Шойгу будет наблюдать за активной фазой этих русско-китайских оперативно-стратегических учений, которые продлятся до 13 августа. В операциях должно быть задействовано примерно 13 тысяч военных, а также более 400 единиц военной техники и вооружения.
Наблюдения за учениями - не единственная цель главы Минобороны России. В ходе визита в КНР ему предстоит встретиться с китайским коллегой Вэй Фэнхэ. Стороны обсудят военное сотрудничество между Москвой и Пекином. В числе прочего разговор будет вестись о практическом взаимодействии армий России и Китая, сообщил телеканал "Звезда".

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