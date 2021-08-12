|
Стали известны цели визита Шойгу в Китай
12 августа 2021, 20:50 • 174 • Политика
Глава министерства обороны Сергей Шойгу прибыл в Китай. Стали известны две цели, которых он должен достигнуть в рамках рабочего визита.
10 августа в Китае состоялась торжественная церемония открытия учений "Сибу/Взаимодействие-2021". Она прошла на полигоне сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая Цинтунся в Нинся-Хуэйском автономном районе.
Сергей Шойгу будет наблюдать за активной фазой этих русско-китайских оперативно-стратегических учений, которые продлятся до 13 августа. В операциях должно быть задействовано примерно 13 тысяч военных, а также более 400 единиц военной техники и вооружения.
Наблюдения за учениями - не единственная цель главы Минобороны России. В ходе визита в КНР ему предстоит встретиться с китайским коллегой Вэй Фэнхэ. Стороны обсудят военное сотрудничество между Москвой и Пекином. В числе прочего разговор будет вестись о практическом взаимодействии армий России и Китая, сообщил телеканал "Звезда".
Подпишитесь на нас
174
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 августа 2021, 02:35
|
06 августа 2021, 00:45
|
07 августа 2021, 08:50
|
08 августа 2021, 19:40
|
07 августа 2021, 22:35
|
07 августа 2021, 21:40
|
08 августа 2021, 17:50