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Стали известны сроки обнародования преемника Путина
07 августа 2020, 18:45 • 53 • Политика
Президент будет неохотно расставаться с властью
Глава российского государства Владимир Путин останется у руля еще десять лет. Только в 2030 году лидер нации назначит преемника. Такое мнение высказал популярный российский писатель и политолог Олег Матвейчев.
По мнению эксперта, Владимир Путин намерен занимать пост главы страны до самого конца. Для нашего лидера не так важны деньги и определенные блага. Управление страной является главной страстью выдающегося политика.
"Когда выбор встал между Крымом и деньгами (санкции), он также выбрал власть и провел референдум в Крыму", – приводит слова Матвейчева издание "Собеседник".
По мнению эксперта, Владимир Путин всегда руководствовался стремлением управлять: и в период работы в спецслужбах, и во время первого срока – тогда одной из главных задач президента было переизбраться.
В связи с этим, россияне увидят преемника главы государства не ранее 2030 г., до этого времени лидер нации будет сам управлять страной, уверен политолог.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о причинах отсутствия преемника у Владимира Путина. По мнению политолога Алексея Макаркина, из-за нестабильности в мире смена правителя может стоить слишком дорого. Кроме этого, выбор преемника усложняют не совсем хорошие отношения России со странами Запада.
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