Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Русские, убирайтесь»: Европа пытается выдавить Россию из ЦАР
«Бунт на корабле»: Эксперты прогнозируют битву за власть в России
ВСУ атаковали позиции Донбасса «огненным» беспилотником
Волшебная сказка - инструмент защиты наших предков
Главная / Украина

Стали известны соперницы теннисистки Касаткиной на турнире в Чжухае

29 октября 2018, 18:41  •  62 • Украина
В китайском Чжухае состоялась жеребьёвка турнира «Элит Трофи», который пройдёт с 30 октября по 4 ноября.
 
Reuters
 

Россиянка Дарья Касаткина сыграет в одной группе с американкой Мэдисон Кис и китаянкой Ван Цян.

Полностью состав групп выглядит следующим образом.

«Азалия»: Дарья Касаткина (Россия), Мэдисон Кис (США), Ван Цян (Китай).

«Орхидея»: Арина Соболенко (Беларусь), Каролин Гарсия (Франция), Эшли Барти (Австралия).

«Роза»: Элиза Мертенс (Бельгия), Юлия Гёргес (Германия), Анетт Контавейт (Эстония).

«Камелия»: Анастасия Севастова (Латвия), Гарбинье Мугуруса (Испания), Чжан Шуай (Китай).

Действующей победительницей турнира является немка Юлия Гёргес.

Ранее сообщалось, что Свитолина выиграла итоговый турнир WTA.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

62
Источник
Похожие новости
29 октября 2018, 15:24
МИД России: членство Украины и Грузии в НАТО вынудит выстроить оборонительный пояс
29 октября 2018, 15:24
Гройсман пожелал себе выспаться
29 октября 2018, 12:09
Гройсман назвал фантастикой предложение отменить повышение цен на газ

29 октября 2018, 12:09
СК возбудил дело по факту ранения мирного жителя в Донбассе
29 октября 2018, 18:41
Стали известны соперницы теннисистки Касаткиной на турнире в Чжухае
28 октября 2018, 19:54
Роспотребнадзор не выявил вспышки заболеваний в подтопленных районах Кубани
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
29 октября 2018, 17:09
Россия раскрыла план на случай вступления Украины и Грузии в НАТО
29 октября 2018, 02:39
Националисты в Киеве начали бороться с эпилептиками
29 октября 2018, 09:09
«Больше, чем наркобароны»: Украинский экс-чиновник о 800% росте доходов Порошенко
29 октября 2018, 02:39
«Достойный ответ отобьет охоту атаковать»: Багдасаров предложил России ударить по баз...
29 октября 2018, 05:54
"Ахиллесовы пяты НАТО": Журнал Stern назвал самые слабые стороны альянса в ...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
27 октября 2018, 05:09
Разгромит ли НАТО Россию за 10 дней? (Руслан Осташко)
23 октября 2018, 10:09
Шантаж по-американски: Германия согласилась закупать газ у США
27 октября 2018, 01:54
Следующим плацдармом будет Азов: Политолог объяснил выгоду Запада от украинской агонии войны
24 октября 2018, 02:24
Бывший хозяин «Черкизона» написал Путину «покаянное письмо» - СМИ
24 октября 2018, 18:39
Что показал визит Болтона в Москву
23 октября 2018, 16:24
«Мы надеялись найти Дашу живой»: в Чите задержали подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы
24 октября 2018, 02:24
У самого дорогого самолета в истории авиации случилось ЧП в воздухе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.