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Стали известны соперницы теннисистки Касаткиной на турнире в Чжухае
29 октября 2018, 18:41 • 62 • Украина
В китайском Чжухае состоялась жеребьёвка турнира «Элит Трофи», который пройдёт с 30 октября по 4 ноября.
Reuters
Россиянка Дарья Касаткина сыграет в одной группе с американкой Мэдисон Кис и китаянкой Ван Цян.
Полностью состав групп выглядит следующим образом.
«Азалия»: Дарья Касаткина (Россия), Мэдисон Кис (США), Ван Цян (Китай).
«Орхидея»: Арина Соболенко (Беларусь), Каролин Гарсия (Франция), Эшли Барти (Австралия).
«Роза»: Элиза Мертенс (Бельгия), Юлия Гёргес (Германия), Анетт Контавейт (Эстония).
«Камелия»: Анастасия Севастова (Латвия), Гарбинье Мугуруса (Испания), Чжан Шуай (Китай).
Действующей победительницей турнира является немка Юлия Гёргес.
Ранее сообщалось, что Свитолина выиграла итоговый турнир WTA.
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