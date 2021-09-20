Стали известны результаты голосования на выборах в Госдуму в Москве

Партия «Единая Россия» набрала 36,98% голосов на выборах в Госдуму в Москве, КПРФ — 22,66%, «Справедливая Россия» — 7,34%, «Новые люди» — 17,09%, ЛДПР — 7,08%, свидетельствуют данные Мосгоризбиркома 20 сентября по результатам обработки 100% протоколов.

Также за Партию пенсионеров проголосовали 2,85% граждан, за «Зеленых» — 2,40%, а за Российскую партию свободы и справедливости — 1,97%.

Кроме того, партия «Зеленая альтернатива» получила 1,76% голосов, «Родина» — 1,22%, «Партия Роста» — 1,11%, «Коммунисты России» — 1,10% голосов, а «Гражданская платформа» — 0,27%.

Ранее в этот же день глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова назвала выборы в Государственную думу в России состоявшимися.

Ранее в этот день секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал, что, по предварительным данным, представителям политической силы достанется 315 мандатов в нижней палате парламента — 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.