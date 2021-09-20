Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Газпром" категорично ответил евродепутатам: "Увеличили экспорт&q...
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие...
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольш...
Главная / Политика

Стали известны результаты голосования на выборах в Госдуму в Москве

20 сентября 2021, 20:55  •  111 • Политика
Партия «Единая Россия» набрала 36,98% голосов на выборах в Госдуму в Москве, КПРФ — 22,66%, «Справедливая Россия» — 7,34%, «Новые люди» — 17,09%, ЛДПР — 7,08%, свидетельствуют данные Мосгоризбиркома 20 сентября по результатам обработки 100% протоколов.
Также за Партию пенсионеров проголосовали 2,85% граждан, за «Зеленых» — 2,40%, а за Российскую партию свободы и справедливости — 1,97%.
Кроме того, партия «Зеленая альтернатива» получила 1,76% голосов, «Родина» — 1,22%, «Партия Роста» — 1,11%, «Коммунисты России» — 1,10% голосов, а «Гражданская платформа» — 0,27%.
Ранее в этот же день глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова назвала выборы в Государственную думу в России состоявшимися.
Ранее в этот день секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал, что, по предварительным данным, представителям политической силы достанется 315 мандатов в нижней палате парламента — 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





111
Источник
Похожие новости
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшанский
20 сентября 2021, 07:10
"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток - 2" насмешил русских
20 сентября 2021, 11:45
Китайский перебежчик рассекретил место происхождения COVID. Спецслужбы США знали
20 сентября 2021, 09:55
Когда Германия отвернется от "Северного потока – 2": немецкий экономист дал ответ
20 сентября 2021, 06:15
Пятый элемент: сколько партий проходит в Госдуму восьмого созыва
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшански...
20 сентября 2021, 07:10
"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток -...
20 сентября 2021, 11:45
Китайский перебежчик рассекретил место происхождения COVID. Спецслужбы США знали
20 сентября 2021, 09:55
Когда Германия отвернется от "Северного потока – 2": немецкий экономист дал о...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 сентября 2021, 14:35
Никита Михалков провёл расследование после заявления Шойгу
19 сентября 2021, 23:50
Дебош в Петербурге: Полицейский не смог остановить погром на избирательном участке
14 сентября 2021, 16:25
Причину стремительного визита Башара Асада в Москву назвал эксперт
20 сентября 2021, 07:10
"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток - 2" насмешил русских
18 сентября 2021, 15:45
"Украинская Федеративная Республика": Незалежная распадется и сменит название – сенатор
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
18 сентября 2021, 19:25
Мэр Парижа высказалась о встрече с Тихановской
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.