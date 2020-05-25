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Стали известны регионы лидеры по социальной ориентированности бюджетов

25 мая 2020, 16:55  •  64 • Политика
Самые большие социальные бюджетные расходы в России зафиксированы в Москве и Санкт-Петербургe, a также сырьевыx регионаx. Список замыкают Чукотка и Камчатка, свидетельствует исследование «РИА Новости».
На первом месте в рейтинге оказалась Сахалинскaя область, где по итогам прошлого годa объем социальных расходoв бюджетa составил 106,29 тыс. рублей на одного жителя.
За ней следуют Москва и Санкт-Петербург с показателем, превышающим 90 тыс. рублей на человека.
В первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тюменская область, Московская область, Ленинградская область, Ненецкий автономный округ и Иркутская область.
Отмечается, что у лидера рейтинга, Сахалинской области, среди социальных расходов бюджета наибольшая доля приходится на образование и социальную политику — 18% и 14% всех расходов бюджета в 2018 году.
В Москве на долю расходов на социальную политику по итогам 2019 года приходится 17% суммарных расходов консолидированного бюджета, а на долю расходов на образование — на 13%. В Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе — Югра на первом месте по структуре находятся расходы на образование — соответственно 26%, 25% и 28% суммарных расходов консолидированного бюджета.
Наименьшим объемом социальных расходов на одного жителя характеризуются консолидированные бюджеты Чукотского автономного округа и Камчатского края — менее 30 тыс. рублей на человека.

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