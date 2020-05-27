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Стали известны причины санкций США против "Северного потока - 2"

27 мая 2020, 17:55  •  47 • Политика
Фото: Bernd Wustneck/dpa/www.globallookpress.com
Американцы на европейском континенте хотят решить целый ряд своих задач
Возможные очередные санкции Вашингтона в отношении газопровода "Северный поток – 2", которые могут затронуть частные иностранные компании, обслуживающие трубу, связаны с предвыборной президентской гонкой в самих США. К такому выводу пришел эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"В преддверии выборов в США, и республиканцы, и демократы пытаются показать, что именно они главные борцы с Россией. И многие американские санкции сейчас преследуют электоральную логику",- сказал эксперт в эфире НСН.
По его словам, сейчас американские рестрикции направлены против потенциальных покупателей российского газа с целью, чтобы завершение строительства оказалось бессмысленным, а РФ была завязана на транзите через Украину. Поскольку Вашингтон контролирует Киев, Штаты в любой момент могут перекрыть украинский маршрут "с помощью санкций или какого-то теракта", отмечает Юшков.
В результате, Европа столкнется с дефицитом газа, цены на который вырастут и тогда для Штатов вполне рентабельно будет поставлять европейцам свой СПГ, считает аналитик.
По его мнению, Старому Свету не выгодно препятствовать реализации "СП – 2", особенно Германии, которая хочет на себе замкнуть все газопроводы, т.к. это для них очень выгодно.
Напомним, накануне посол США в Берлине Ричард Гренелл сообщил о планах Вашингтона ввести новые санкции против "Северного потока – 2", чтобы окончательно остановить строительство.
В Германии очень активно отреагировали на подобные заявления. Так, представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер сообщила, что это не изменит позиции Берлина в отношении проекта. По ее словам, сейчас "неподходящее время для раскручивания спирали эскалации", потому что "перед нами другие вызовы", сообщает "Интерфакс".
Также о неизменности курса немцев в плане завершения "СП – 2" объявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

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