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Стали известны последствия удара по Яворовскому полигону Львовской области
14 марта 2022, 02:50 • 94 • Украина
Утром 13 марта ВКС России нанесли массированный ракетный удар по приграничному с Польшей Яворовскому полигону в Львовской области.
Так называемый «Международный центр миротворчества и безопасности» на западной Украине, где в последние годы инструкторы стран НАТО обучали украинских солдат, представителей нацгвардии и неонацистских бандформирований — ювелирно откалиброван высокоточным оружием ВКС России. На днях в офисе президента Украины сообщили о размещении там большого количества военнослужащих ВСУ.
По уточнённым данным Министерства обороны России, в результате ракетного удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.
На сегодняшнем брифинге начальник управления пресс-службы Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что на данном объекте киевским режимом были развернуты: пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники.
«Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено», — подчеркнул Игорь Конашенков.
В свою очередь, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о том, что в результате удара погибли 35 украинских военных, ещё 134 получили ранения.
Яворовский полигон — это колоссальная система стрельбищ, танковых директрис, учебных центров и других военных объектов, доставшихся Украине после развала СССР.
Примечательно, что расстояние от полигона до границы с Польшей составляет менее 25 километров. И особенно показательна атака Армии России на приграничный с Польшей полигон на фоне непрекращающихся попыток западных стран накачивать вооружением киевский режим.
Напомним, недавно Российский МИД предупредил США о последствиях передачи на Украину вооружений. «Конвои с иностранным оружием, которое бездумно поставляется в Киев — станут законными целями для военных сил РФ», — заявил представитель Российского МИД Сергей Рябков.
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