Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Европа в ужасе от украинских беженцев. Как просители убежища "отблагодарили...
Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации
Юрий Пронько. Обращение к бегущему из России "гламурятнику"
"Байден лично прилетел к Зеленскому": Украинский депутат показал "...
Главная / Украина

Стали известны последствия удара по Яворовскому полигону Львовской области

14 марта 2022, 02:50  •  94 • Украина

Утром 13 марта ВКС России нанесли массированный ракетный удар по приграничному с Польшей Яворовскому полигону в Львовской области.

Так называемый «Международный центр миротворчества и безопасности» на западной Украине, где в последние годы инструкторы стран НАТО обучали украинских солдат, представителей нацгвардии и неонацистских бандформирований — ювелирно откалиброван высокоточным оружием ВКС России. На днях в офисе президента Украины сообщили о размещении там большого количества военнослужащих ВСУ.

По уточнённым данным Министерства обороны России, в результате ракетного удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.

На сегодняшнем брифинге начальник управления пресс-службы Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что на данном объекте киевским режимом были развернуты: пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники.

«Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено», — подчеркнул Игорь Конашенков.

В свою очередь, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о том, что в результате удара погибли 35 украинских военных, ещё 134 получили ранения.

Яворовский полигон — это колоссальная система стрельбищ, танковых директрис, учебных центров и других военных объектов, доставшихся Украине после развала СССР.

Примечательно, что расстояние от полигона до границы с Польшей составляет менее 25 километров. И особенно показательна атака Армии России на приграничный с Польшей полигон на фоне непрекращающихся попыток западных стран накачивать вооружением киевский режим.


Напомним, недавно Российский МИД предупредил США о последствиях передачи на Украину вооружений. «Конвои с иностранным оружием, которое бездумно поставляется в Киев — станут законными целями для военных сил РФ», — заявил представитель Российского МИД Сергей Рябков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


94
Источник
Похожие новости
13 марта 2022, 07:30
Новые преступления: Неонацисты устроили грабеж в Мариуполе, сопротивлявшихся безжалостно убивали
13 марта 2022, 11:35
Зеленский всегда был лишь говорящей головой, теперь и ее у него не осталось
12 марта 2022, 20:25
Украина: летят фейки
12 марта 2022, 20:25
Украинский госрезерв зерна почти пуст
10 марта 2022, 16:25
В ходе совещания с Кабмином Владимир Зеленский подтвердил, что на сельском хозяйстве страны ставят крест
12 марта 2022, 20:25
Коктейли Молотова под знаком торговой марки «Черниговское»
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 марта 2022, 22:45
"Мы не потерпим": Вашингтон пообещал Китаю "последствия" за помощ...
14 марта 2022, 00:30
Россия и Украина изменили формат переговоров: В Кремле дали пояснение
14 марта 2022, 00:30
Иран сказал своё слово, эксперт расставил акценты: "Мы можем дать пощёчину амери...
14 марта 2022, 00:30
"Почему Зеленский – зло": Что на самом деле пишут американские СМИ об Украи...
14 марта 2022, 00:30
Упавший в Загребе беспилотник мог бы вызвать катастрофу. На борту была авиабомба - СМ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские военные
07 марта 2022, 17:50
Путин уничтожил Зеленского: опубликованы секретные документы [CТРИМ. Руслан Осташко]
13 марта 2022, 05:10
Названа причина, по которой ракеты могли ударить по объектам США в Ираке
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
08 марта 2022, 05:30
Белый дом пригрозил Китаю "ответными мерами" за отказ от уничтожения экономики России
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
10 марта 2022, 03:00
Польские истребители продлят агонию Украины. Блинкен может поплатиться креслом – немецкий политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.