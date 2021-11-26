Стали известны планы нового лидера Германии относительно России. Есть о чём поговорить

В Германии поделены правительственные портфели и сформирована новая правящая коалиция, при которой отношения с Россией сильно не изменятся – вряд ли резко ухудшатся, а вот улучшатся ли – посмотрим. Некоторые персонажи в немецкой власти вроде сопредседателя "Зелёных" и нового главы МИД ФРГ Анналены Бербок обязательно постараются, чтобы последнего не произошло.

Недотянула до рекорда

Переговоры о создании в ФРГ нового коалиционного правительства оказались по немецким меркам не такими уж долгими, хотя впервые в нём участвуют не две, а три партии. Парламентские выборы состоялись 26 сентября. Не прошло и двух месяцев, как кандидат на пост канцлера от победивших на них с небольшим перевесом социал-демократов Олаф Шольц объявил о сформировании правительства. Он будет избран канцлером на заседании бундестага не позднее 8 декабря, возможно, уже 6-го. Таким образом, уходящий канцлер Ангела Меркель не побьёт рекорд пребывания у власти, принадлежавший объединителю Германии Гельмуту Колю, – 5869 дней. Чтобы побить его, Меркель должна была просидеть в своём кресле до 17 декабря. Наверное, если бы она хорошо об этом попросила, последнее желание политической покойницы уважили бы, но это Германия – порядок прежде всего.

Коалиция из СДПГ, "Зелёных" и СвДП сформирована. Мы приложим все усилия, чтобы все три партии одобрили коалиционное соглашение в следующие десять дней,

– заявил журналистам Шольц. Речь идёт о 177-страничном документе, который должен быть окончательно утвержден в конце следующей недели. В нём участники, уже поделившие между собой после жарких переговоров министерские посты, договорились о том, как править Германией.

В соответствии с коалиционным соглашением социал-демократы (СДПГ) получают пост канцлера, глав ведомства канцлера, министерств внутренних дел, труда, обороны, здравоохранения, строительства, экономического развития и сотрудничества. К "Зелёным" отойдут посты вице-канцлера, министров иностранных дел, экономики и защиты климата, по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодёжи, по защите окружающей среды, ядерной безопасности и защиты прав потребителей, по продовольствию и сельскому хозяйству. Свободные демократы (СвДП) получат министерства финансов, юстиции, транспорта и цифровых технологий, образования и исследований.

Что показало распределение портфелей?

Ещё никогда в прошлом "Зелёные", начинавшие как антиимпериалистические бунтари, но превратившиеся в послушный инструмент глобалистов, не получали столько министерских постов в федеральном правительстве. Правда, по-настоящему важный из них только один – экономики и защиты климата. В прошлом правительстве он назывался несколько иначе – экономики и энергетики. От смены названия изменилось немногое. Почему это так, понятно – экономика Германии пока что самая мощная в Европе и занимает одну из первых позиций в мире. Пост министра иностранных дел, который тоже получат "Зелёные", конкретно – совершенно не подходящая для него Анналена Бербок, важным не является.

Причина заключается в том, что Германия – не вполне суверенная страна, и самостоятельной внешней политики у неё нет. Поэтому отсутствие опыта, слабенький интеллектуальный багаж и заидеологизированность этой негативно относящейся к России и не скрывающей этого дамы, напоминающей избалованного капризного ребёнка, мало чему может повредить, так как она будет озвучивать общезападные установки. Просто от Сергея Лаврова и его коллег потребуется больше выдержки и самообладания. И обязательно – вовремя отключать микрофон.

Весьма прагматично подошли к участию в коалиционном правительстве свободные демократы – эти немецкие либералы старого, вменяемого типа. Их лидер Кристиан Линднер займёт важнейший пост – министра финансов, деньги Германии будут у него, и тратить их он будет весьма экономно. Юстиция, транспорт, образование – всё это достаточно важные сферы, которые будет контролировать СвДП.

Разумеется, заправлять в новом оркестре будут Шольц с его СДПГ, которым достался ряд важнейших постов – канцлера, министров по особым поручениям, обороны, внутренних дел, здравоохранения и проч. Можно с удовлетворением констатировать, что социал-демократы из системных партий (других к власти просто не подпускают) лучше всех относятся в Германии к России. А сам Шольц – разумный и осторожный политик, безусловно, будет оказывать сдерживающее воздействие на экстремистски настроенных "Зелёных".

Чего ждать России?

Увы, ещё при русскоязычной, но ориентировавшейся на США Меркель (напоминавшей в этом отношении бывших комсомольцев из Прибалтики) с "особыми" отношениями между Германией и Россией было покончено. Восстанавливать Германия Шольца их не будет, потому что согласия Вашингтона и Брюсселя на то не получит. Можно рассчитывать лишь на то, что новый канцлер в рамках узкого коридора для манёвра будет стремиться сделать их лучше, а не хуже.

Разумеется, Россия в коалиционном соглашении упоминается. Правительство Шольца обозначило, что готово к конструктивному диалогу с Россией – "важным международным субъектом" и намерено усилить сотрудничество с Москвой по "темам будущего (например, водорода, здравоохранения) и в борьбе с глобальными вызовами (климат, окружающая среда)". Газопровод "Северный поток – 2" в тексте договора непосредственно не упоминается. Но в нём говорится, что газ остаётся незаменимым энергоресурсом на переходный период, подчеркивается стремление диверсифицировать пути поставок энергоносителей на основе "европейского законодательства".

А "Стремление к расширению сети возобновляемых источников и созданию современных газовых электростанций, чтобы покрыть растущие потребности в электроэнергии в течение ближайших лет по конкурентоспособным ценам", можно истолковать так: от русского газа не откажутся, но будут придираться.

Важное значение придаётся "безопасности снабжения" и поставкам водорода, с чем Россия может помочь, если захочет играть по европейским правилам: "При импорте водорода мы будем учитывать воздействие на климат и обеспечим справедливые условия конкуренции для нашей экономики". Кроме того, отмечается, что наличие инфраструктуры для возобновляемых источников энергии и приёма водорода является "условием европейской конкурентоспособности в XXI веке".

Подтверждён отказ от атомной энергетики, запланировано также до 2030 года избавиться от угольной. Основной целью объявлено достижение Германией климатической нейтральности к 2045 году. Всё, как Джо Байден прописал.

Москве следует приготовиться к тому, что новая власть продолжит старую западную политику в отношении Украины, Белоруссии и вмешательства во внутренние дела России. "Зелёные" это будут, безусловно, подхлёстывать, а социал-демократы – наверняка сдерживать. "Мы требуем немедленного прекращения незаконной аннексии Крыма", говорится в документе. Также ФРГ явно намерена осуществить ревизию Минских соглашений, хотя к их появлению привела как раз западная политика. Кстати, о Минске: участники правительственной коалиции предупредили, что начнут добиваться расширения санкций ЕС против Белоруссии, если Александр Лукашенко "не решит изменить курс". Уточняется, что новые ограничения будут нацелены на то, "чтобы затруднить режиму доступ к финансовым средствам".

В общем, санкции, сделавшие столько позитивного для развития отечественной экономики, никто не снимет, пока Москва не капитулирует.

Долго ждать придётся, херры и сэры.

Также в документе зафиксирована цель усиления поддержки грантоедского "гражданского общества". Особые надежды связываются, понятно, с молодёжью, которую легче обвести вокруг пальца из-за наивности и отсутствия жизненного опыта. Участники коалиции намерены проработать вопрос безвизового перемещения молодёжи младше 25 лет между обеими странами. Можно не сомневаться поэтому, что приезды в Москву нового главы МИД Германии станут походить на цирк: Бербок будет поскорее убегать с официальных переговоров со своими визави ради встреч с финансируемыми Западом "правозащитниками" и сотрудниками соответствующих НПО.

Может быть, и России завести такую практику во время зарубежных визитов? Оппозиционеров ведь и на Западе хватает.

Что с того?

Как видим, для России в принципе всё останется по-старому. При этом новый кабмин ФРГ во главе с Шольцем будет всё же лучше для Москвы, чем если бы канцлером оказался представитель блока ХДС/ХСС, который после ухода Меркель становится ещё больше проамериканским. Кое-что будет зависеть от внутреннего настроя Шольца на развитие сотрудничества, который, безусловно, имеется и является позитивным. Но переоценивать этот фактор не следует – ему придётся действовать с оглядкой на партнёров во власти типа Бербок и держа нос по ветру в отношениях с Брюсселем и Вашингтоном, ну и, конечно, учитывая оголтелую русофобию восточноевропейских членов ЕС.

Сильно хуже отношения между обеими странами, скорее всего, не станут, а вот улучшатся ли – посмотрим.