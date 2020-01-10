Стали известны новые факты оскорблений украинца Зозули фанатами

Выяснились новые эпизоды оскорбительных скандирований в адрес украинского футболиста Романа Зозули на стадионах Испании.

Как сообщает официальный сайт Примеры, оба случая произошли на матчах с участием «Реал Сосьедад». Так, 22 декабря в ходе выездной встречи сансебастьянцев с «Осасуной» из Памплоны около 400 местных фанатов скандировали: «Ты нацист, Зозуля, ты нацист». Похожая ситуация была зафиксирована 5 января на домашней игре «Реал Сосьедад» с «Вильярреалом». В этот раз аналогичную фразу кричали уже 800 болельщиков.

Зозуля выступает за «Альбасете» во втором по рангу дивизионе Испании. Большой скандал произошёл в декабре прошлого года, когда поклонники его предыдущего клуба «Райо Вальекано» устроили нелюбимому ими футболисту настоящую обструкцию в Мадриде, доведя спортсмена до слёз. Сам Зозуля категорически отрицает все обвинения в нацизме.

Ранее российский комментатор Василий Уткин раскритиковал украинского футболиста, которого оскорбляли испанские фанаты.