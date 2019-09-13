Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кишинёв добавляет Тирасполю проблем
Незабытое прошлое: Владимир Путин приедет в январе в Израиль
"Не удается избавиться": Bild назвал советские памятники "бетонны...
Украина готовит списки для следующего обмена удерживаемыми лицами
Главная / Политика

Стали известны кандидаты на пост главы комитет Совфеда по науке

13 сентября 2019, 12:09  •  45 • Политика
Сенаторы Лилия Гумерова и Любовь Глебова входят в число кандидатов на пост председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Место главы комитета станет вакантным в конце сентября-начале октября, так как возглавлявшая комитет с 2011 года Зинаида Драгункина сложит с себя сенаторские полномочия.
Отмечается, что представлявшая в Совфеде Мосгордуму сенатор не переизбиралась в верхнюю палату.
Как сообщил «РИА Новости» источник в парламенте, наибольшие шансы на место имеет Гумерова, которая является первым зампредом Драгункиной.
Глебова, представляющая в Совфеде Удмуртию, до 2017 года возглавляла Россотрудничество. Она является первым зампредом комитета верхней палаты по регламенту.
10 сентября президент России Владимир Путин назначил на должность статс-секретаря заместителя министра иностранных дел Евгения Иванова. С 2017 года по сегодняшний день Иванов занимал должность замминистра иностранных дел.
На посту статс-секретаря замминистра иностранных дел он сменил Григория Карасина, который работал в данной должности с 2005 года.
Тогда же стало известно, что победивший на выборах губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко намерен выдвинуть Карасина на пост члена Совета Федерации от региона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
12 сентября 2019, 16:39
Президент Филиппин посетит Россию в октябре
12 сентября 2019, 21:09
Путин отметил важность взаимодействия России и Израиля по вопросам безопасности
13 сентября 2019, 08:54
Война в Сирии закончилась. Кто мешает России помочь Дамаску наладить мирную жизнь
12 сентября 2019, 16:39
"Важно для всей России": Путин оценил масштаб подвига против террористов в Дагестане, совершенного 20 лет назад
12 сентября 2019, 23:09
Захарова назвала провокацией арест топ-менеджера «дочки» «Ростеха»
13 сентября 2019, 12:09
Зеленский пригрозил бороться за Крым "не только словами"
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 сентября 2019, 02:24
«Не может быть какой-то слюнтяй во главе государства»
13 сентября 2019, 02:09
«Не испытывали и не имеем на вооружении»: в Минобороны России прокомментировали обвин...
13 сентября 2019, 05:39
"Непонятно, на кого работали": Лукашенко раскопал "скелет в шкафу"...
13 сентября 2019, 05:39
Прикрутить придётся раньше: Киеву пригрозили холодами из-за долгов
13 сентября 2019, 05:39
Почему все 15 разведок США надо разгонять: Баранец объяснил на примере "Буревест...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 сентября 2019, 21:24
«Некомфортно быть в зоне досягаемости ракет»: почему в ЕС заговорили о необходимости обеспечить свою безопасность
07 сентября 2019, 13:09
Кого обменяют Россия и Украина: Полный список
07 сентября 2019, 00:09
"Уничтожение граждан": В украинской Раде подвели итоги работы "Доктора Смерти" Супрун
11 сентября 2019, 08:09
"Балки были искусственно обрезаны до начала обрушения": Эксперт раскрыл неожиданные факты о теракте 9/11 в США
11 сентября 2019, 04:54
"И над каждым ценник": Кличко среди лидеров "цветных революций" на вечеринке в Германии удивил народ
12 сентября 2019, 06:54
Или уступки, или компенсация: Глава "Нафтогаза" выдвинул ультиматум Москве по транзитному контакту
09 сентября 2019, 05:56
Один из тех, кого привезли по обмену
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.