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Стали известны имена девяти вице-спикеров Госдумы

12 октября 2021, 13:30  •  65 • Политика
Депутаты Госдумы восьмого созыва на первом пленарном заседании проголосовали за кандидатуры двух первых вице-спикеров и девяти вице-спикеров.
Первыми вице-спикерами парламента стали Александр Жуков от фракции "Единая Россия" и Иван Мельников от КПРФ. Стоит отметить, что эти посты они занимали и во время седьмого созыва.
Шесть вице-спикеров представляют партию "Единая Россия": Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Пётр Толстой, Сергей Неверов, Алексей Гордеев и Шолбан Кара-оол.
Также пост вице-спикера занял экс-замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов, представитель "Справедливой России — За правду" — Александр Бабаков и представитель "Новых людей" Владислав Даванков.

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