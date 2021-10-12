Стали известны имена девяти вице-спикеров Госдумы

Депутаты Госдумы восьмого созыва на первом пленарном заседании проголосовали за кандидатуры двух первых вице-спикеров и девяти вице-спикеров.

Первыми вице-спикерами парламента стали Александр Жуков от фракции "Единая Россия" и Иван Мельников от КПРФ. Стоит отметить, что эти посты они занимали и во время седьмого созыва.

Шесть вице-спикеров представляют партию "Единая Россия": Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Пётр Толстой, Сергей Неверов, Алексей Гордеев и Шолбан Кара-оол.

Также пост вице-спикера занял экс-замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов, представитель "Справедливой России — За правду" — Александр Бабаков и представитель "Новых людей" Владислав Даванков.