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Стали известны детали телефонного разговора Лаврова и Чавушоглу
28 марта 2022, 02:00 • 110 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, в рамках которых была затронута ситуация вокруг Украины, о чем стало известно в воскресенье, 27 марта.
«Сегодня министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе встречи обсуждались текущие события на Украине», — цитирует «РИА Новости» источник в пресс-службе турецкого МИДа.
Ранее министр Чавушоглу по итогам переговоров президентов Турции и России в микроблоге написал, что страна осознает уровень ответственности и надеется на мирное соглашение между Москвой и Киевом по ситуации вокруг Украины.
Ранее в этот день президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о проведении следующей встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле. В ходе телефонного разговора с российским коллегой Эрдоган заявил о необходимости скорейшего прекращения огня на Украине, а также заверил Путина, что Турция и дальше продолжит содействовать установлению перемирия между Москвой и Киевом.
Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.
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