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Стали известны детали разговора Зеленского с патриархом Варфоломеем
08 августа 2019, 17:54 • 247 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с константинопольским патриархом Варфоломеем пообещал защищать независимость церкви.
Reuters
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
«Наша общая ценность — жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви», — сказал он.
В свою очередь, патриарх Варфоломей в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Ранее Зеленский в ходе своей поездки в Турцию провёл встречу с константинопольским патриархом Варфоломеем.
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