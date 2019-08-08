Стали известны детали разговора Зеленского с патриархом Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с константинопольским патриархом Варфоломеем пообещал защищать независимость церкви.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Наша общая ценность — жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви», — сказал он.

В свою очередь, патриарх Варфоломей в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее Зеленский в ходе своей поездки в Турцию провёл встречу с константинопольским патриархом Варфоломеем.