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Стали известны даты участия Путина в работе G20
29 октября 2021, 13:50 • 111 • Политика
В Кремле подтвердили, что президент России Путин примет участие в работе G20 по видеосвязи 30-31 октября.
Президент России Владимир Путин намерен принять участие в саммите глав стран G20 по видеосвязи.
Саммит состоится 30-31 октября, напомнили в Кремле.
Лидеры стран намерены обсудить цифровую экономику, последствия пандемии коронавируса, а также изменения климата. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.
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