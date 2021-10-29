Стали известны даты участия Путина в работе G20

В Кремле подтвердили, что президент России Путин примет участие в работе G20 по видеосвязи 30-31 октября.

Президент России Владимир Путин намерен принять участие в саммите глав стран G20 по видеосвязи.

Саммит состоится 30-31 октября, напомнили в Кремле.

Лидеры стран намерены обсудить цифровую экономику, последствия пандемии коронавируса, а также изменения климата. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.