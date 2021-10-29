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Стали известны даты участия Путина в работе G20

29 октября 2021, 13:50  •  111 • Политика
В Кремле подтвердили, что президент России Путин примет участие в работе G20 по видеосвязи 30-31 октября.
Президент России Владимир Путин намерен принять участие в саммите глав стран G20 по видеосвязи.
Саммит состоится 30-31 октября, напомнили в Кремле.
Лидеры стран намерены обсудить цифровую экономику, последствия пандемии коронавируса, а также изменения климата. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

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