«Стала серьёзным вызовом»: Путин оценил влияние пандемии COVID-19 на экономику России

Пандемия COVID-19 стала серьёзным вызовом для экономики и социальной сферы России, а также тяжёлым испытанием для рядовых граждан. Об этом заявил президент Владимир Путин, тем не менее подчеркнув, что коронавирус не может быть предлогом для сворачивания инициатив по развитию страны. Между тем в центре Гамалеи сообщили, что Минздрав разрешил изменить формат пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V». Отныне добровольцам не будут давать плацебо, поскольку эффективность препарата уже доказана.

Пандемия коронавируса стала серьёзным испытанием для всего мира, в том числе для России, заявил президент Владимир Путин в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Мы все понимаем, что текущий год был непростым и для России, и для всего мира. Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьёзным испытанием для людей», — сказал Путин.

В то же время глава государства подчеркнул, что пандемия COVID-19 не может быть предлогом для приостановки усилий по развитию страны и отказа от соответствующей повестки.

«Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперёд имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение», — отметил российский лидер.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что из-за распространения коронавирусной инфекции в 2020 году в России увеличилась смертность. В то же время она констатировала, что этот показатель по ряду отдельно взятых заболеваний снизился.

Между тем в России изменится формат пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V» — добровольцам больше не будут делать инъекции плацебо. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Минздрав разрешил остановить, кажется, на вчерашний или на сегодняшний день набор (добровольцев. — RT) в связи с тем, что там всё доказано, а пандемия идёт, и плацебо — это совсем нехорошо», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, многие участники испытаний, получившие плацебо, смогли выявить это посредством анализов и сделали себе настоящую прививку.

Согласно последним обнародованным данным, её эффективность в заключительной контрольной точке после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента оценивается в 91,4%. При этом против тяжёлых случаев заболевания эффективность препарата достигает 100%.

Как свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более трети россиян (38%) планируют сделать прививку от коронавирусной инфекции. Из них 84% намерены вакцинироваться (или уже сделали прививку) отечественным препаратом, тогда как иностранной вакцине отдают предпочтение 7% проголосовавших. Также отмечается, что о масштабной вакцинации в России осведомлены 97% опрошенных, из которых 58% указали на высокую степень информированности.

Во всех регионах РФ масштабная вакцинация стартовала 15 декабря. На данный момент прививки делаются препаратом «Спутник V» — это первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Её разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

За минувшие сутки в России выявили 27 250 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (в предшествовавшие этому два дня — 28 776 и 29 350). Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране с начала эпидемии достигло 2 933 753.

За всё время выздоровели 2 343 967 пациентов (24 447 — за минувшие сутки). От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончался 52 461 человек (549 — за день).

За последние 24 часа больше всего новых случаев заболевания коронавирусом было выявлено в Москве (5652), Санкт-Петербурге (3749), Московской (1540), Нижегородской (498), Псковской (416) и Свердловской (402) областях.

Лидером в стране по общему числу заболевших является Москва (756 586). В столице выздоровели 582 772 человека, 10 613 пациентов скончались.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на данный момент нет необходимости в ужесточении действующих ограничений из-за COVID-19. По его словам, городская система здравоохранения справляется с нагрузкой, а также имеет достаточный запас прочности. При этом он отметил, что отказаться от уже введённых мер ситуация пока не позволяет.

«Если будет лучше, то, конечно, будем сразу же снимать ограничения», — цитирует его РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не стоит ожидать, что после 1 января 2021 года коронавирус и все связанные с ним трудности исчезнут, однако российские власти контролируют ситуацию.

«Мы понимаем, что правительство чётко знает, что делать, знает, как минимизировать негативные последствия для нашей жизни во всех её ипостасях», — сказал Песков, отвечая на вопросы на всероссийской премии «Медиатэк 2020».

По состоянию на 23 декабря, каждый сотый житель Земли болел или болеет коронавирусной инфекцией. Как следует из данных университета Джонса Хопкинса, по всему миру с начала пандемии (11 марта) выявлено свыше 78 млн заболевших COVID-19, что составляет чуть более 1% населения нашей планеты (около 7,8 млрд по данным ООН).

Наибольшее число зарегистрированных случаев коронавируса зафиксировано в США (18,2 млн), Индии (10 млн) и Бразилии (7,3 млн). Эти же три страны возглавляют антирейтинг по количеству погибших от осложнений, вызванных COVID-19 — США (323 тыс.), Бразилия (188 тыс.), Индия (146 тыс.).

Добавим, что 14 декабря 2020 года в Великобритании было объявлено об обнаружении нового штамма коронавируса, который может иметь более высокую скорость распространения. В связи с этим Россия на неделю приостановила авиасообщение с Соединённым Королевством, начиная с 22 декабря. Как ранее отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, вакцина «Спутник V» эффективна против любых мутаций коронавирусной инфекции.

По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, появлению новых вариантов коронавируса способствует лечение инфекции антивирусными препаратами. При этом она считает, что закрытие транспортного сообщения между странами не окажет положительного влияния на эпидемиологическую обстановку.

«Допустим, мы закроем границы и всех заражённых новым штаммом посадим на карантин. Это ничего не изменит. Мы лечим людей, а значит, плодим новые варианты вирусов, в больнице вирус эволюционирует быстрее, чем в природе», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с тем главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко полагает, что миру предстоит столкнуться с третьей волной распространения коронавирусной инфекции.

«Это не мой прогноз, а результат трезвого исторического анализа. У нас же не первая атака вируса на человечество», — сказал он в интервью «Российской газете».

Он напомнил об испанке, азиатском, свином и птичьем гриппах, которые протекали в три волны и ознаменовывались сезонными вспышками весной и осенью. В ноябре Проценко в интервью RT также не исключал возможности возникновения третьей волны коронавируса.