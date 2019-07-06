Стала самой состоятельной женщиной: Богатейший человек мира развелся с женой

Документы о разводе супругов Безос подписал судья округа Кинг в штате Вашингтон, пишет The Seattle Times. Следующим этапом станет передача Маккензи положенных ей по закону 19,7 млн акций Amazon на сумму $38,3 млрд, что автоматически делает ее самой богатой женщиной на планете.

Но, кажется, Маккензи Безос отнеслась к этому званию равнодушно, ранее она заявляла, что отдаст половину полученных денег на благотворительность.

О намерении разместить Джефф Безос заявил СМИ 9 января этого года. Бизнесмен подчеркивал, что они с Маккензи были очень счастливы. Пара воспитывает четверых детей. В свою очередь Маккензи в апреле заявила, что уступает своему бывшему мужу 75% принадлежавших ей акций Amazon, а также доли в газете The Washington Post и компании Blue Origin.

Добавим, что состояние Безоса, по оценкам Forbes, в марте составляло $131 млрд.