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Стала самой состоятельной женщиной: Богатейший человек мира развелся с женой
06 июля 2019, 10:39 • 74 • В мире
СМИ пишут, что развод самого богатого человека на планете главы Amazon Джеффа Безоса и его супруги Маккензи официально оформлен. Пара рассталась после 25 лет брака, поделив, в том числе акции крупнейшего онлайн-ритейлера. Теперь Маккензи Безос стала не только свободной, но и самой богатой женщиной в мире.
Документы о разводе супругов Безос подписал судья округа Кинг в штате Вашингтон, пишет The Seattle Times. Следующим этапом станет передача Маккензи положенных ей по закону 19,7 млн акций Amazon на сумму $38,3 млрд, что автоматически делает ее самой богатой женщиной на планете.
Но, кажется, Маккензи Безос отнеслась к этому званию равнодушно, ранее она заявляла, что отдаст половину полученных денег на благотворительность.
О намерении разместить Джефф Безос заявил СМИ 9 января этого года. Бизнесмен подчеркивал, что они с Маккензи были очень счастливы. Пара воспитывает четверых детей. В свою очередь Маккензи в апреле заявила, что уступает своему бывшему мужу 75% принадлежавших ей акций Amazon, а также доли в газете The Washington Post и компании Blue Origin.
Добавим, что состояние Безоса, по оценкам Forbes, в марте составляло $131 млрд.
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