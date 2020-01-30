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Стала известна зарплата Медведева на посту зампреда Совбеза

30 января 2020, 23:24  •  109 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату Дмитрия Медведева на посту зампредседателя Совета безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 30 января.
«Установить денежное вознаграждение Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации в размере 618 713 рублей в месяц», — говорится в тексте.
Отмечается, что указ вступил в силу с 16 января 2020 года.
Ранее в этот же день Совет Федерации одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза России.
15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров. По его словам, в контексте обозначенных президентом во время послания Федеральному собранию приоритетов работы очевидно, что правительство должно предоставить ему возможность принимать нужные для этого решения.
В тот же день Путин предложил Медведеву занять пост зампреда Совбеза РФ. Соответствующий законопроект с учреждением такой должности был внесен президентом 16 января.

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