Стала известна зарплата Медведева на посту зампреда Совбеза

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату Дмитрия Медведева на посту зампредседателя Совета безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 30 января.

«Установить денежное вознаграждение Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации в размере 618 713 рублей в месяц», — говорится в тексте.

Отмечается, что указ вступил в силу с 16 января 2020 года.

Ранее в этот же день Совет Федерации одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза России.

15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров. По его словам, в контексте обозначенных президентом во время послания Федеральному собранию приоритетов работы очевидно, что правительство должно предоставить ему возможность принимать нужные для этого решения.

В тот же день Путин предложил Медведеву занять пост зампреда Совбеза РФ. Соответствующий законопроект с учреждением такой должности был внесен президентом 16 января.