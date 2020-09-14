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Стала известна явка на электронном голосовании на довыборах в Москве
14 сентября 2020, 08:50 • 62 • Политика
Стала известна явка на электронном голосовании на довыборах в Москве. Она составила 94,6%.
Такие данные в воскресенье озвучил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который также является главой Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами. Он отметил, что явка учитывает 62 избирателей, которые записались на электронное голосование, но в итоге проголосовали на избирательных участках.
Ранее сообщалось, что МВД России не выявило в ходе осенней избирательной кампании серьёзных нарушений, которые могли были бы повлиять на итоги голосования. В то же время правоохранительные органы отметили массовые информационные вбросы в соцсетях.
13 сентября - единый день голосования, в ходе которого жители России выберут глав регионов (в 20 субъектах Федерации) и местных депутатов (в 11 субъектах).
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