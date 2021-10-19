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Стала известна вероятная причина обысков в доме Дерипаски в США

19 октября 2021, 20:30  •  199 • Политика
Олег Дерипаска. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Российского предпринимателя подозревают в подкупе американских чиновников
Агенты ФБР нагрянули в обысками в дом Олега Дерипаски в Вашингтоне. 
Изначально причина не уточнялась, однако позже издание NBC выяснило, что обыски могут быть связаны с делом о предвыборной кампании бывшего американского президента Дональда Трампа и деятельностью помощника республиканца Пола Манафорта. Телеграм-канал URA.ru отмечает, что Дерипаску подозревают в коррупции и подкупе американских чиновников.
В ФБР эту информацию комментировать отказались. 
"Мы не подтверждаем и не опровергаем информацию, касающуюся возможных расследований", 
– ответили РИА "Новости" представители ведомства. 
На фоне этого акции "РУСАЛа", который является одним из крупнейших производителей алюминия в мире, стали стремительно падать. Всего за несколько минут они обрушились почти на семь процентов – до 77,61 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. 
Здание, в котором сейчас проводятся обыски, принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. При этом в распоряжении СМИ есть информация, что компания связана с бизнесменом. 
Примечательно, что виза Дерипаски была аннулирована еще в 2006 году – задолго до включения бизнесмена в черный список OFAC (Управление по контролю за зарубежными активами – прим.ред.). Однако это не мешало основателю "РУСАЛа" приезжать в страну. В 2009 году он попал в Штаты по разрешению на въезд, организованному ФБР. Дом в Вашингтоне, к слову, также был куплен в 2006 году за 15 миллионов долларов. 
В апреле 2018 года Дерипаска и контролируемые им компании были включены в SDN-лист. Иными словами, бизнесмен оказался под санкциями США. Когда предприниматель перестал управлять "Русалом" и "Евросибэнерго", американский Минфин вывел их из-под экономических рестрикций. Сам же Дерипаска в черном списке остался. Снять санкции через суд также не удалось. 

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