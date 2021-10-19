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Стала известна вероятная причина обысков в доме Дерипаски в США
19 октября 2021, 20:30 • 199 • Политика
Российского предпринимателя подозревают в подкупе американских чиновников
Агенты ФБР нагрянули в обысками в дом Олега Дерипаски в Вашингтоне.
Изначально причина не уточнялась, однако позже издание NBC выяснило, что обыски могут быть связаны с делом о предвыборной кампании бывшего американского президента Дональда Трампа и деятельностью помощника республиканца Пола Манафорта. Телеграм-канал URA.ru отмечает, что Дерипаску подозревают в коррупции и подкупе американских чиновников.
В ФБР эту информацию комментировать отказались.
"Мы не подтверждаем и не опровергаем информацию, касающуюся возможных расследований",
– ответили РИА "Новости" представители ведомства.
На фоне этого акции "РУСАЛа", который является одним из крупнейших производителей алюминия в мире, стали стремительно падать. Всего за несколько минут они обрушились почти на семь процентов – до 77,61 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Здание, в котором сейчас проводятся обыски, принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. При этом в распоряжении СМИ есть информация, что компания связана с бизнесменом.
Примечательно, что виза Дерипаски была аннулирована еще в 2006 году – задолго до включения бизнесмена в черный список OFAC (Управление по контролю за зарубежными активами – прим.ред.). Однако это не мешало основателю "РУСАЛа" приезжать в страну. В 2009 году он попал в Штаты по разрешению на въезд, организованному ФБР. Дом в Вашингтоне, к слову, также был куплен в 2006 году за 15 миллионов долларов.
В апреле 2018 года Дерипаска и контролируемые им компании были включены в SDN-лист. Иными словами, бизнесмен оказался под санкциями США. Когда предприниматель перестал управлять "Русалом" и "Евросибэнерго", американский Минфин вывел их из-под экономических рестрикций. Сам же Дерипаска в черном списке остался. Снять санкции через суд также не удалось.
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