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Стала известна цена спасения "Северного потока-2" для Германии
16 сентября 2020, 14:00 • 141 • Политика
Берлин решился на сделку с Вашингтоном
В Германии нашли компромиссный путь для урегулирования разногласий с США по поводу "Северного потока-2". Берлин готов построить терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ), если Вашингтон откажется от претензий к российскому газопроводу.
Сделку по спасению "Северного потока-2" немцы предложили еще в августе, сообщает издание Die Zeit. По его сведениям, министр финансов ФРГ Олаф Шольц лично обращался к главе Минфина США Стивену Мнучину с этой идеей.
Берлин соглашался вложить миллиард евро в строительство терминалов по приемке СПГ в портовых городах Брунсбюттель и Вильгельмхафен, чтобы дать возможность американским производителям расширить поставки газа в Европу. Взамен Германия требовала от США гарантий "беспрепятственного завершения и эксплуатации" газопровода "Северный поток-2".
Американцы выступают против строительства еще одного газопровода из РФ в ЕС под предлогом защиты европейцев от российского влияния. Однако эксперты подозревают, что все дело в корыстных интересах: США боятся потерять рынок сбыта СПГ, если Россия увеличит объем поставок более дешевого трубопроводного топлива.
Позиция Германии в поддержку "СП-2" несколько пошатнулась на фоне ситуации с Алексеем Навальным. По данным немецкой газеты, Берлин намерен обсудить будущее проекта на саммите ЕС в Брюсселе 24-25 сентября.
"Северный поток-2" – строящийся газопровод, который пройдет по дну Балтийского моря напрямую от побережья РФ до ФРГ. Проект, инвесторами которого является "Газпром" и пять крупнейших европейских энергетических компаний, планировали завершить к началу 2020 года. Но из-за санкций США строительство было приостановлено.
Накануне стало известно, что в ФРГ выдвинулось судно, которое предполагается задействовать для завершения укладки трубопровода.
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