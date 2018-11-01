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Медведев подписал постановление о санкциях против Украины
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Стала известна суть российских санкций против Украины

01 ноября 2018, 11:39  •  276 • Украина
Правительство России опубликовало документ об ответных мерах Российской Федерации в связи с санкциями Украины.
 
© pixabay.com
 

Отмечается, что ответные меры против Украины предусматривают блокирование финансовых средств, ценных бумаг и имущества в России, а также запрет на вывод капитала за пределы Российской Федерации.

«Подписанным постановлением вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России», — указывается в заявлении.

Уточняется, что санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о мерах по реализации указа президента Российской Федерации в ответ на санкции Украины.

31 октября член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT подготовку Москвой санкций в отношении Украины.

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