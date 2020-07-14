Стала известна страна ЕС, которая первой откроет границу русским после пандемии COVID-19

На официальной странице в Facebook посольства Венгрии в Москве появилась информация о том, что Россия теперь "вошла в число стран "жёлтой" зоны" риска COVID-19. Решение об этом приняли венгерские эпидемиологические власти.

То есть теперь Венгрия готова открыть свою границу русским после эпидемии коронавируса. С 15 июля текущего года правила въезда в страну для граждан России, а также граждан Венгрии, приезжающих из нашей страны, изменятся.

Есть ряд необходимых для въезда условий. Так, каждый въезжающий из России должен пройти по приезде обязательное медобследование. И если подозрений на COVID-19 нет, то просидеть ровно две недели в обязательном карантине.

Впрочем, и его можно избежать. Венгерские дипломаты объяснили как именно.

"Избежать карантина можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат", - пояснили в посольстве, уточнив, что эти данные необходимо будет подтвердить документально на одном из двух языков: венгерском или английском.

Таким образом Венгрия станет первой страной ЕС, которая откроет границу для граждан России.

При этом въезд точно запретят, если будет подозрение на COVID-19.