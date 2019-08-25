Стала известна причина обрушения моста под Харьковом

Пресс-служба «Укравтодора» рассказала, из-за чего под Харьковом обрушился автомобильный мост.

Как сообщило ведомство на своей странице в Facebook, ЧП произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.

«По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенного перегруза одной из фур, которая передвигалась по мосту, в результате чего произошёл сдвиг плиты и разрушение конструкции», — указывается в заявлении.

В результате происшествия никто не пострадал, движение на этом участке было закрыто, движение железнодорожного транспорта на подъездах к мосту замедлено.

Ранее под Харьковом произошло обрушение автомобильного моста.