Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
История создания самого мощного авианосного флота в мире
Никита Исаев: Войны не избежать
Горящий шар на бескрайних просторах: Минобороны показало пуски "Булавы"...
Советско-германский договор на весах истории (III)
Главная / Украина

Стала известна причина обрушения моста под Харьковом

25 августа 2019, 16:09  •  268 • Украина
Пресс-служба «Укравтодора» рассказала, из-за чего под Харьковом обрушился автомобильный мост.
 
© hk.npu.gov.ua
 

Как сообщило ведомство на своей странице в Facebook, ЧП произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.

«По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенного перегруза одной из фур, которая передвигалась по мосту, в результате чего произошёл сдвиг плиты и разрушение конструкции», — указывается в заявлении.

В результате происшествия никто не пострадал, движение на этом участке было закрыто, движение железнодорожного транспорта на подъездах к мосту замедлено.

Ранее под Харьковом произошло обрушение автомобильного моста.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



268
Источник
Похожие новости
24 августа 2019, 17:24
В Раде заявили о необходимости вернуть суверенитет Украины
24 августа 2019, 23:54
На праздновании Дня независимости Украины полиция задержала угрожавшего гранатой мужчину
24 августа 2019, 20:39
На западе Украины сломали бюст советского партизана
24 августа 2019, 20:39
«У Киева нет независимости»: могут ли США помешать продаже «Мотор Сич» инвесторам из Китая
24 августа 2019, 20:39
Порошенко обратился к Зеленскому с цитатой из Библии
24 августа 2019, 17:24
Макрон призвал G7 помочь решить кризисы в Сирии и на Украине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 августа 2019, 02:39
"А Путин нас спасёт?": Сербы и турки вместе проучили мигрантов за глумление над стариком
19 августа 2019, 04:24
Война в Донбассе - комедия? Как жена Порошенко не устояла перед "Котиком с горящими глазами"
23 августа 2019, 05:54
Задержанная поляками "суперженщина" грозится выйти на свободу: "Буду в Петербурге через неделю"
19 августа 2019, 04:24
Чтобы не опознали: Как израильские F-35 "сбрасывают шкурку" перед русскими С-400
18 августа 2019, 21:54
Прощай, Россия! Порошенко вынес ей приговор
20 августа 2019, 03:09
"Применили "самое страшное оружие": ВСУ пожаловались на бойцов Донбасса
19 августа 2019, 02:39
Республики, развалившие СССР, стали самыми «быстро исчезающими» странами мира
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.