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Стала известна предварительная сумма первого крымского иска к Украине

03 августа 2021, 10:25  •  152 • Политика
Крым намерен взыскать с Украины ущерб за все те действия, которые были направлены против жителей полуострова начиная с 2014 года. К подаче готовится пять исков. Председатель комитета по законодательству крымского Госсовета, заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов назвал предварительную сумму самого первого и одного из самых крупных исков крымчан к Украине.
В комментарии "РИА Новости" он отметил, что иски будут поданы за все пять блокад: водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и банковскую. При этом самыми масштабными, по его словам, будут иски по водной и энергетической блокадам. Первый из них планируется подать уже осенью. По словам Трофимова, по предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей.

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