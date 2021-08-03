Стала известна предварительная сумма первого крымского иска к Украине

Крым намерен взыскать с Украины ущерб за все те действия, которые были направлены против жителей полуострова начиная с 2014 года. К подаче готовится пять исков. Председатель комитета по законодательству крымского Госсовета, заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов назвал предварительную сумму самого первого и одного из самых крупных исков крымчан к Украине.

В комментарии "РИА Новости" он отметил, что иски будут поданы за все пять блокад: водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и банковскую. При этом самыми масштабными, по его словам, будут иски по водной и энергетической блокадам. Первый из них планируется подать уже осенью. По словам Трофимова, по предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей.