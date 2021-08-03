|
Стала известна предварительная сумма первого крымского иска к Украине
03 августа 2021, 10:25 • 152 • Политика
Крым намерен взыскать с Украины ущерб за все те действия, которые были направлены против жителей полуострова начиная с 2014 года. К подаче готовится пять исков. Председатель комитета по законодательству крымского Госсовета, заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов назвал предварительную сумму самого первого и одного из самых крупных исков крымчан к Украине.
В комментарии "РИА Новости" он отметил, что иски будут поданы за все пять блокад: водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и банковскую. При этом самыми масштабными, по его словам, будут иски по водной и энергетической блокадам. Первый из них планируется подать уже осенью. По словам Трофимова, по предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей.
Подпишитесь на нас
152
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 июля 2021, 01:55
|
29 июля 2021, 12:10
|
31 июля 2021, 15:30
|
01 августа 2021, 16:15
|
02 августа 2021, 00:30
|
27 июля 2021, 13:25
|
30 июля 2021, 09:15