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Белый дом придумал новую должность, чтобы прикрывать тылы Байдену от атак со стороны Украины и американских политиков

У спецпосланника США по "Северному потоку – 2" Амоса Хохштейна, которого журналисты ранее называли "убийцей газопровода", особая роль – он вынужден будет оберегать президента Джо Байдена от нападок после соглашения с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по балтийскому проекту. Об этом пишет испанская ABC.

"Сделка Байдена с Германией была сильной с разных сторон, и Хохштейн должен прикрыть спину Байдена", – говорится в публикации.

Тылы хозяину Белого дома "убийце" русского газопровода придется прикрывать со стороны Украины, которая, вероятно, потеряет свою роль основной страны-транзитера природного газа из РФ, а вместе с ней и более миллиарда долларов дохода в год. Но и от американских демократов и республиканцев, которые предпочли бы более жесткий подход к этому вопросу.

Своим назначением Байден ясно дал понять, что он все еще не верит в "Северный поток-2" и что он потребует от Берлина выполнения обязательства "использовать все рычаги" для продления соглашения о транзите газа между Киевом и Москвой, которое истекает в 2024 году, отмечается в статье.

"Обещание, в любом случае, сложно сдержать. Если наступит время, когда (президент РФ Владимир) Путин больше не захочет использовать Украину в качестве транзитной страны для российского газа, Берлин мало что сможет с этим поделать", подчеркивает ABC.

Также уточняется, что сам Хохштейн всегда выступал против "СП-2" и активно препятствовал реализации проекта в годы президентства Дональда Трампа.

Однако в ближайшее время американский "смотрящий" по трубе не силах сильно помешать строительству газопровода. Тем не менее его назначение демонстрирует решимость Вашингтона держать вопрос о российской газовой магистрали на Балтике "под строгим контролем", считает автор материала.

Как предполагает издание, Хохштейн все еще "не теряет надежды" на реализацию сценария, при котором Штаты смогут поставлять в Европу так называемый американский "газ свободы".

"Он является убежденным противником газопровода и прибывает в Германию, чтобы смотреть в лупу на все, что происходит", – констатирует автор.

Ранее сегодня представительница киевского режима, советник министра энергетики соборной Елена Зеркаль сообщила, что власти Украины и США разрабатывают план "Б" на случай, если Россия остановить транспортировку газа через ГТСУ. Конкретики она не назвала.

