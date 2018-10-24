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Стала известна главная тема переговоров Путина и Трампа в Париже
24 октября 2018, 21:54 • 117 • Политика
Президент России Владимир Путин хочет обсудить с главой Белого дома Дональдом Трампом на переговорах в Париже ситуацию, сложившуюся вокруг Договора об РСМД.
Главной темой переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом станет разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), о денонсации которого заявили в США.
Об этом Владимир Путин заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Глава государства подчеркнул, что США не предъявили весомых доказательств нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В то же время, уверен президент, сами США его уже нарушили.
Президент подчеркнул, что Россия вынуждена будет ответить зеркально, если США выйдут из ДРСМД.
«Конечно, самый главный вопрос: Если США выйдут из этого договора, ДРСМД, самый главный вопрос - что они будут делать с этими ракетами. Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально», - цитирует Путина ТАСС.
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