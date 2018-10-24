Стала известна главная тема переговоров Путина и Трампа в Париже

Президент России Владимир Путин хочет обсудить с главой Белого дома Дональдом Трампом на переговорах в Париже ситуацию, сложившуюся вокруг Договора об РСМД.

Главной темой переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом станет разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), о денонсации которого заявили в США.

Об этом Владимир Путин заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Глава государства подчеркнул, что США не предъявили весомых доказательств нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В то же время, уверен президент, сами США его уже нарушили.

Президент подчеркнул, что Россия вынуждена будет ответить зеркально, если США выйдут из ДРСМД.

«Конечно, самый главный вопрос: Если США выйдут из этого договора, ДРСМД, самый главный вопрос - что они будут делать с этими ракетами. Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально», - цитирует Путина ТАСС.